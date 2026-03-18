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Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A

Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas.

O Liberal

Duas partidas importantes para o Clube do Remo movimentaram a Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (18), com resultados que influenciam diretamente a situação do Leão na tabela.

No primeiro confronto, às 19h30, o Athletico Paranaense venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em Curitiba. Com este resultado, o Athletico alcançou 10 pontos e a 7ª colocação. Já o Cruzeiro permanece na lanterna da Primeira Divisão, com apenas 2 pontos em 7 jogos disputados.

Mais tarde, às 21h30, o Santos recebeu o Internacional-RS na Vila Belmiro. O placar foi aberto com um gol contra de Zé Ivaldo, seguido pelo empate de Neymar, de pênalti, para o Santos. No entanto, Carbonero marcou o gol decisivo para o Colorado gaúcho nos minutos finais da partida.

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E o Remo?

Com a vitória, o Internacional-RS chegou a 5 pontos e, mesmo na zona de rebaixamento, ultrapassou o Botafogo, que tem 3 pontos em 5 jogos, e o Remo. O Leão Azul segue com 3 pontos em 6 jogos e ocupa a vice-lanterna da Série A.

O próximo desafio do Leão azul será na quinta-feira (19), a partir das 20h, no Maracanã. O Remo enfrenta o Flamengo, time que soma 10 pontos em apenas 5 partidas no Brasileirão.

Você acompanha a partida entre Flamengo x Remo no lance a lance aqui no portal Oliberal.com e também ao vivo na transmissão da Rádio Liberal+.

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