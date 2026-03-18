Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. O Liberal 18.03.26 23h46 Duas partidas importantes para o Clube do Remo movimentaram a Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (18), com resultados que influenciam diretamente a situação do Leão na tabela. No primeiro confronto, às 19h30, o Athletico Paranaense venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em Curitiba. Com este resultado, o Athletico alcançou 10 pontos e a 7ª colocação. Já o Cruzeiro permanece na lanterna da Primeira Divisão, com apenas 2 pontos em 7 jogos disputados. Mais tarde, às 21h30, o Santos recebeu o Internacional-RS na Vila Belmiro. O placar foi aberto com um gol contra de Zé Ivaldo, seguido pelo empate de Neymar, de pênalti, para o Santos. No entanto, Carbonero marcou o gol decisivo para o Colorado gaúcho nos minutos finais da partida. VEJA MAIS Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar' Zagueiro do Remo demonstra confiança antes da partida e afirma que equipe vai 'dar tudo' em busca da vitória diante do rubro-negro Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional E o Remo? Com a vitória, o Internacional-RS chegou a 5 pontos e, mesmo na zona de rebaixamento, ultrapassou o Botafogo, que tem 3 pontos em 5 jogos, e o Remo. O Leão Azul segue com 3 pontos em 6 jogos e ocupa a vice-lanterna da Série A. O próximo desafio do Leão azul será na quinta-feira (19), a partir das 20h, no Maracanã. O Remo enfrenta o Flamengo, time que soma 10 pontos em apenas 5 partidas no Brasileirão. Você acompanha a partida entre Flamengo x Remo no lance a lance aqui no portal Oliberal.com e também ao vivo na transmissão da Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo Flamengo série a série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 BAIXA Sávio se lesiona e está fora de jogo contra o Flamengo De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita 17.03.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46 Neymar joga mal, não impressiona Ancelotti, converte pênalti, mas não salva Santos de derrota 18.03.26 23h57 Vasco ganha do Fluminense de virada com gol no final e mantém sequência positiva com Renato 19.03.26 0h02 Vojvoda não resiste à derrota para o Internacional e não é mais o técnico do Santos 19.03.26 0h42