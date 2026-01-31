Capa Jornal Amazônia
Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

O Liberal
fonte

Edilson Capetinha e Luana são pais de pet (Reprodução)

O participante do Big Brother Brasil 2026, Edilson Capetinha, mantém um relacionamento bastante reservado com a baiana Luana Guedes. A revelação sobre o casamento discreto foi feita pelo próprio integrante dentro do reality, o que acabou deixando muitos internautas surpresos com a notícia.

Edilson Capetinha e a esposa Luana (Reprodução/Instagram)

Os espectadores mais atentos desta edição do BBB podem até se recordar de momentos em que o pentacampeão mencionou a esposa. De acordo com informações do jornal Extra, Luana optou por manter seu perfil nas redes sociais fechado até o início da competição.

Atualemente ela tem somente 759 seguidores nas redes sociais. Na bio do seu perfil, o nome do jogador está marcado e ao lado tem emojis de alianças.

O casal compartilha o carinho pelo "filho" de quatro patas, o cachorrinho Bidu. Durante o confinamento, o ex-jogador mencionou sentir falta das demonstrações de afeto do animal de estimação, enquanto Luana fez questão de registrar nas redes que o sentimento de saudade é mútuo. Inclusive, o cachorrinho tem um perfil ativo no Instagram com o IG @biduzinhojogador.

Embora Luana seja mais jovem que o marido, ela prefere não detalhar sua idade exata. Em uma publicação feita em 2024, onde aparecia ao lado de Edilson, ela brincou ao dizer que completou "30 e uns". O brother, por sua vez, demonstra ser um marido apaixonado e não poupa elogios: antes de entrar no confinamento, ele chegou a comentar "coisa mais linda do papai" em uma das fotos da amada.

Cultura

BBB 26

Edilson Capetinha
BBB
