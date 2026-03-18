Expulso do BBB 26, Pedro processa emissora e pede R$ 4,2 milhões

O ex-participante do BBB 26, Pedro Henrique Espíndola, entrou com uma ação na Justiça do Paraná, na última terça-feira (17), contra a TV Globo. Ele pede indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais, materiais e quebra de contrato, além da anulação da rescisão contratual com o programa.

Segundo informações da coluna Outro Canal, do site F5, a defesa do ex-BBB argumenta que Pedro já havia informado à produção do reality sobre problemas psiquiátricos. Ainda conforme os advogados, a família também teria comunicado a emissora e solicitado a retirada do participante, o que não teria sido atendido.

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Pedro deixou o programa após apertar o botão de desistência, depois de tentar beijar a participante Jordana sem consentimento. Apesar da decisão voluntária, a produção classificou o caso como expulsão devido à gravidade do ocorrido.

De acordo com a defesa, a forma como a saída foi tratada causou prejuízos à imagem de Pedro. Os advogados afirmam que a rescisão contratual foi injusta, já que ele teria oficialmente desistido do programa, mas acabou sendo considerado expulso.

O ex-BBB também não recebeu valores pela participação no reality. Além disso, teve o vínculo de representação comercial encerrado tanto pela Globo quanto pela agência ViU, ligada à emissora.

Após deixar o programa, Pedro foi alvo de investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele acabou indiciado por importunação sexual, mas não foi ouvido durante o processo por não ter sido localizado. Posteriormente, foi internado em uma clínica de reabilitação.

Relembre o caso no BBB 26

O episódio que levou à saída de Pedro ocorreu no dia 18 de janeiro, dentro da despensa da casa. Na ocasião, ele seguiu a participante Jordana e tentou segurá-la pelo pescoço antes de tentar beijá-la sem consentimento.

Minutos depois, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa. Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que, caso o participante não tivesse saído por conta própria, teria sido retirado pela produção.

Na ocasião, o apresentador reforçou que atitudes desse tipo são inaceitáveis, tanto dentro quanto fora do programa, e deu espaço para que a participante comentasse o ocorrido, classificado por ela como um momento difícil.