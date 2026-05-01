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MC Daniel nega pesca de filhote no Pará após críticas: 'Foi brincadeira'

Cantor afirmou que peixe mostrado em vídeo foi comprado e explicou ação durante passagem por Igarapé-Miri

Hannah Franco
fonte

MC Daniel nega pesca de filhote no Pará após críticas: “Foi brincadeira” (Foto: Reprodução/ Instagram @mcdaniell)

O cantor MC Daniel se pronunciou nesta sexta-feira (1º) após a repercussão de um vídeo em que aparece retirando um peixe do rio, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. As imagens geraram críticas nas redes sociais, com interpretações de que o artista teria pescado o animal.

Segundo o cantor, no entanto, a cena não passou de uma encenação. Ele explicou que o peixe já havia sido comprado previamente e que o momento foi criado como parte de uma brincadeira para o conteúdo publicado.

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“De uma vez por todas, deixando bem claro aqui: é óbvio que eu não pesquei o peixe, nem eu nem a Lia. A gente comprou o peixe, é só uma brincadeira”, declarou nos stories.

O vídeo foi gravado ao lado da influenciadora paraense Lia Mendonça, que convidou o artista para conhecer a região. Nas imagens, os dois aparecem simulando a retirada do peixe da água, o que levou parte do público a interpretar como uma pesca real.

Após a circulação do conteúdo, internautas questionaram a situação e criticaram a suposta pesca. Diante da repercussão, MC Daniel voltou às redes sociais para esclarecer o ocorrido.

“Tem muita gente maldosa que quer ver problema nisso, é só uma brincadeira. Como é que eu vou pescar um peixe daquele? Eu não sei nem pescar. Cê é louco, o peixe maior do que eu”, afirmou. "O peixe foi comprado. Um peixe daquele custa 7 mil reais", completou.

Além do vídeo, MC Daniel compartilhou registros da divisão do peixe em porções, que foram distribuídas para moradores da comunidade local. 

O peixe citado nas publicações é o filhote, fase jovem da piraíba, espécie comum na Bacia Amazônica e conhecida pelo grande porte na fase adulta.

Durante a passagem pelo Pará, o cantor também mostrou outras experiências ligadas à cultura local, como culinária típica, danças e passeios de barco, conteúdos que vêm sendo compartilhados nas redes sociais.

Troca de mensagens com influenciadora iniciou visita

A aproximação entre o cantor e Lia Mendonça começou após ele assistir a um vídeo em que a paraense mostrava sua rotina na região. Demonstrando interesse, MC Daniel escreveu: “Quero fazer isso”.

Lia respondeu questionando se ele realmente viria, e o artista confirmou: “Muito! Onde fica?”. A conversa foi compartilhada nas redes sociais e gerou grande repercussão entre os seguidores, o que acabou culminando na viagem do cantor ao Pará.

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