O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Milton Cunha comanda transmissão de show histórico de Shakira em Copacabana no Todo Mundo no Rio

Confira os detalhes da cobertura na TV Globo, Multishow e Globoplay

O Liberal
fonte

Direto das areias de Copacabana, o carismático Milton Cunha levará toda a vibração e a emoção do público para os telespectadores durante a transmissão na TV Globo (Globo/Reprodução)

Neste sábado (02), Shakira se apresenta no Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana, em evento gratuito. A loba sobe ao palco trazendo o espetáculo "Las Mujeres Ya No Lloran", consolidada como a maior turnê de uma artista latina de todos os tempos. Com um impacto global impressionante, a turnê já arrecadou mais de R$ 2 bilhões em cerca de 86 apresentações ao redor do mundo.

Para receber esse fenômeno, o Rio de Janeiro montou uma estrutura sem precedentes: o palco da Shakira é o maior da história do projeto, superando as dimensões das edições anteriores que tiveram Lady Gaga, em 2025, e Madonna, como o grande marco inicial em 2024.

A cobertura do espetáculo na TV Globo ganha um fôlego especial com o paraense Milton Cunha no comando da transmissão do Todo Mundo no Rio. Ao lado de Kenya Sade e Ana Clara, o carismático carnavalesco circulará pelas areias de Copacabana, captando toda a energia da plateia e traduzindo as reações do público em tempo real diretamente de diferentes pontos da orla.

Kenya traz seu olhar de especialista com informações sobre a carreira da artista e Ana Clara leva sua energia e talento para traduzir toda a emoção do momento.

A transmissão inicia logo após "Três Graças". Além disso, o público acompanha cada detalhe também no Globoplay (aberto para não assinantes) e no Multishow, que iniciam a transmissão do show ao vivo a partir das 21h20.

No Multishow, Laura Vicente e Dedé Teicher acompanham a movimentação da noite com entradas ao longo da programação, trazendo contexto e curiosidades sobre a cantora latina. A dupla se reveza entre diferentes pontos de ancoragem, enquanto Magá Moura mergulha na experiência do público, traduzindo em tempo real a energia que toma conta da praia. Após a transmissão, o público ainda confere a exibição do show "Shakira: El Dorado Tour".

