Milton Cunha comanda transmissão de show histórico de Shakira em Copacabana no Todo Mundo no Rio
Confira os detalhes da cobertura na TV Globo, Multishow e Globoplay
Neste sábado (02), Shakira se apresenta no Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana, em evento gratuito. A loba sobe ao palco trazendo o espetáculo "Las Mujeres Ya No Lloran", consolidada como a maior turnê de uma artista latina de todos os tempos. Com um impacto global impressionante, a turnê já arrecadou mais de R$ 2 bilhões em cerca de 86 apresentações ao redor do mundo.
Para receber esse fenômeno, o Rio de Janeiro montou uma estrutura sem precedentes: o palco da Shakira é o maior da história do projeto, superando as dimensões das edições anteriores que tiveram Lady Gaga, em 2025, e Madonna, como o grande marco inicial em 2024.
A cobertura do espetáculo na TV Globo ganha um fôlego especial com o paraense Milton Cunha no comando da transmissão do Todo Mundo no Rio. Ao lado de Kenya Sade e Ana Clara, o carismático carnavalesco circulará pelas areias de Copacabana, captando toda a energia da plateia e traduzindo as reações do público em tempo real diretamente de diferentes pontos da orla.
Kenya traz seu olhar de especialista com informações sobre a carreira da artista e Ana Clara leva sua energia e talento para traduzir toda a emoção do momento.
A transmissão inicia logo após "Três Graças". Além disso, o público acompanha cada detalhe também no Globoplay (aberto para não assinantes) e no Multishow, que iniciam a transmissão do show ao vivo a partir das 21h20.
No Multishow, Laura Vicente e Dedé Teicher acompanham a movimentação da noite com entradas ao longo da programação, trazendo contexto e curiosidades sobre a cantora latina. A dupla se reveza entre diferentes pontos de ancoragem, enquanto Magá Moura mergulha na experiência do público, traduzindo em tempo real a energia que toma conta da praia. Após a transmissão, o público ainda confere a exibição do show "Shakira: El Dorado Tour".
