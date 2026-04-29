O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Shakira Todo Mundo no Rio': Confira atrações antes e depois do show da colombiana

Evento gratuito na Praia de Copacabana terá a estrela pop, Vintage Culture e DJ Maz no palco; saiba os detalhes.

Estadão Conteúdo
fonte

Shakira (Divulgação/ Redes sociais)

O megashow de Shakira no Rio de Janeiro ocorre neste sábado, 2, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Além da colombiana, outros artistas estão confirmados para se apresentar, tanto antes quanto depois da atração principal.

Entre 17h45 e 18h45, o DJ brasileiro Vintage Culture sobe ao palco. O artista possui grande reconhecimento internacional, e passou a atingir mais pessoas com o sucesso de remixes de músicas como Blue Monday do New Order e Another Brick in the Wall do Pink Floyd.

Depois dele, o também DJ Maz se apresenta das 19h até às 20h30. Um de seus principais trabalhos é o remix de Banho de Folhas, originalmente, de Luedji Luna.

O show de Shakira ocorre entre 21h45 e se estende até 0h. Após a apresentação principal, ainda haverá outro DJ no palco, que segundo informações divulgadas na coletiva de imprensa da Prefeitura do Rio, será revelado até a quinta-feira, 30. A performance final se inicia 0h15.

Palavras-chave

SHAKIRA/SHOW/TODO MUNDO NO RIO/ATRAÇÕES
Cultura
