Daniela Mercury publica nota pedindo desculpas à Edson Gomes após fala em Salvador

A cantora Daniela Mercury publicou um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 29, após acusar o também cantor Edson Gomes de violência contra a mulher. O caso ocorreu durante a entrega do prêmio de Música do Carnaval 2026 no Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo na noite de terça-feira, 28, em Salvador.

No comunicado, Daniela disse que a fala direcionada a Edson foi feita em "caráter amplo e simbólico". Em contato com o Estadão, a equipe do cantor negou ser "contra a Daniela". Durante a cerimônia, Edson subiu ao palco para dizer que a artista "teria que provar" a acusação. Leia mais abaixo.

A nota no Instagram da cantora ressaltou que ela sempre se posicionou em defesa do direito das mulheres. "Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres", disse um trecho.

Daniela voltou a pedir desculpas ao cantor e disse que pretende conversar pessoalmente com o colega "em momento oportuno". "Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida", afirmou outro trecho.

Nota de Daniela Mercury

"Historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres, como cidadã, artista e ativista. Ao longo de sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos.

Durante a cerimônia do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres.

Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Reitera, ainda, o desejo de conversar pessoalmente com o artista em momento oportuno."

O que diz Edson Gomes

"Queremos que ela saiba que nós não somos contra Daniela, somos de paz e amor e queremos só levar nosso trabalho para todo esse povo."

Entenda o caso

Vencedora do prêmio de Música do Carnaval 2026 por É Terreiro, Daniela Mercury usou seu discurso para falar sobre a violência contra a mulher, acusando Edson Gomes de agredir a esposa no Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo.

"Edson, eu peço que você seja carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher", disse a cantora, sem especificar o tipo de violência que Gomes teria cometido contra a esposa. "Te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E se as mulheres pretas sofrem mais, que a gente cuide delas, que a gente respeite essas mulheres."

Mais tarde, Gomes subiu ao palco e rebateu Daniela, pedindo que ela provasse a acusação. "Em primeiro lugar eu quero saber, eu quero perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove quem eu espanco. Tentar me lacrar assim e me envergonhar, para quê isso?"

Um dos apresentadores da noite, Carlinhos Brown tentou colocar panos quentes. "Eu lhe peço permissão, Edson. Nós somos grandes representantes da música nacional, nós estamos precisando cantar juntos para vencer a violência. Sugiro que o senhor cante com Daniela e estamos juntos nisso aqui."

A sugestão da parceria, no entanto, foi prontamente negada por Gomes. "Cantar uma zorra!", disse ele, antes de deixar o palco.