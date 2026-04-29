Bella Campos expõe brigas com Cauã Reymond e 'misoginia' em Vale Tudo: 'Cheira aqui o meu sovaco'

A atriz Bella Campos voltou a comentar os bastidores do remake de Vale Tudo (2025) e relatou episódios de tensão vividos durante as gravações da novela. Em entrevista, ela afirmou ter enfrentado conflitos no ambiente de trabalho, incluindo desentendimentos com o ator Cauã Reymond.

Bella voltou a comentar os bastidores da produção em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, e relatou ter enfrentado situações que classificou como episódios de misoginia durante o trabalho na novela. Segundo a artista, o principal desafio ao longo do projeto foi lidar com esse ambiente nos bastidores, o que, em sua avaliação, impactou diretamente sua experiência na produção.

“Meu maior desafio dentro desse projeto foi ter que conviver com uma misoginia interna. Acho que isso era o que no começo me deixava travada, essa sensação de abafamento. As pessoas veem o resultado na tela, mas não fazem ideia das coisas que acontecem nos bastidores e o quanto isso pode afetar o resultado. Eu me senti oprimida no começo”, declarou.

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Insatisfação com a Globo

Segundo a artista, ela chegou a acionar o setor de Compliance da emissora após se sentir desconfortável com atitudes de um colega de elenco, sem citar diretamente o nome de Cauã Reymond. Bella afirma que os comportamentos eram “desrespeitosos e até machistas”, o que teria contribuído para um ambiente de trabalho mais tenso nos bastidores.

A atriz também relatou episódios que, segundo ela, eram tratados como brincadeiras pela equipe, mas que lhe causavam incômodo. “Não pode ser risível um homem levantar o braço no meio de uma gravação e perguntar: ‘Cheira aqui o meu sovaco e vê se eu estou fedendo’”, declarou.

Além das críticas ao comportamento no set, Bella Campos demonstrou insatisfação com a condução interna do caso dentro da emissora. Ela afirma ter buscado diálogo com a direção, mas diz não ter recebido retorno direto da liderança.

“Fiquei um pouco chateada com a maneira como as coisas se deram internamente. Solicitei reuniões, mas aí quem está na cadeira de comando? Homens brancos. Que até hoje não entendi qual o pacto tão forte ali entre esses homens”, afirmou a atriz.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)