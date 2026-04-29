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Luiza Ambiel relata sedação e intubação para exames durante tratamento hospitalar

A atriz detalhou sua recuperação após ser internada com uma infecção urinária que desencadeou crises de síncope vasovagal.

O Liberal
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Internada, Luiza Ambiel faz alerta sobre infecção urinária e síndrome vasovagal (Reprodução)

A atriz e apresentadora Luiza Ambiel, de 53 anos, relatou a evolução de seu quadro clínico após internação por infecção urinária. Em publicação realizada nesta segunda-feira, 27, ela declarou: "Falar uma coisa séria pra vocês, gatíssimas. Meninas, não segurem xixi. A gente tem que fazer xixi toda hora. Ás vezes a bactéria está querendo subir no canal da urina para dar infecção. Quanto mais fazer xixi, mas vai mandando embora. Muita água e muito xixi. É sério".

Em vídeos publicados em seu perfil no Instagram, a apresentadora registrou sua permanência na unidade de saúde. "To aqui no hospital, literalmente um panda. Mas, né", afirmou, solicitando aos seguidores que enviem orações para sua recuperação.

Na noite de domingo, 26, a paciente foi submetida a uma ressonância. Devido ao relato de fobia de agulhas, houve a necessidade de sedação e intubação, o que resultou em sensibilidade na garganta após o exame. O quadro de infecção urinária atuou como fator para episódios de síncope vasovagal, condição caracterizada pela perda de consciência em razão da redução da frequência cardíaca e da pressão arterial.

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Sobre a síndrome, diagnosticada aos 40 anos, Luiza Ambiel comentou: "É muito ruim. A gente sempre acha que vai morrer, de fato. Eu já desmaiei em cada lugar que você não tem ideia".

O histórico dos sintomas teve início na sexta-feira, 17, com frequência urinária e ardência. Segundo informações fornecidas ao portal LeoDias, as manifestações ocorriam no período noturno. “Toda hora dava vontade de fazer xixi, principalmente à noite, eu ia ao banheiro e ficava com aquele desconforto horrível”, descreveu. Após oscilação na intensidade dos sintomas durante o final de semana, a apresentadora buscou auxílio médico, resultando na internação. “Eu tenho síncope vasovagal, e no meu caso a infecção urinária acabou desencadeando esse quadro”, explicou.

Luiza Ambiel atua como atriz, modelo e influenciadora, com trajetória iniciada na década de 90 na televisão e participações em reality shows como Casa dos Artistas e A Fazenda 12. Atualmente, trabalha com produção de conteúdo em plataformas segmentadas.

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