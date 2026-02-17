Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Luiza Ambiel revela que já vendeu calcinha usada e a própria urina em plataforma de conteúdo adulto

Você compraria? A eterna musa da 'Banheira do Gugu', que atualmente é criadora de conteúdo adulto, revelou os pedidos inusitados de fãs.

O Liberal

Nos últimos dias, a criadora de conteúdo adulto e eterna 'musa da Banheira do Gugu' Luiza Ambiel, virou notícia ao anunciar a pré-venda da água utilizada em sua banheira. A revelação foi feita ao jornal Metrópoles, onde ela explicou que a decisão surgiu após receber “ofertas altas” e perceber a recorrência dos pedidos.

A atriz detalhou que já recebeu proposta de R$ 10 mil pelo produto. Ela explicou que decidiu iniciar a comercialização com um lote fechado para avaliar a receptividade do público, considerando expandir as vendas em caso de esgotamento.

Em junho do ano passado, Luiza Ambiel esteve no programa Superpop, onde revelou outras comercializações surpreendentes em uma plataforma de conteúdo adulto da qual faz parte. Entre os itens, um fã adquiriu uma calcinha usada pela artista por R$ 25 mil.

Ambiel narrou que a peça íntima precisou ser usada por uma semana antes de ser enviada. Após a entrega, o comprador enviou uma foto utilizando a calcinha e sapatos de salto, pedindo a opinião da atriz sobre a imagem.

Outro produto comercializado foi um pote contendo urina. Questionada por Luciana Gimenez sobre a autenticidade do item, Luiza Ambiel explicou que a comprovação é feita por meio de vídeos. Alguns clientes solicitaram a gravação dentro de um banheiro, enquanto outros preferiram ao ar livre, sob a luz do dia.

A atriz está ativa na plataforma de conteúdo adulto há três anos, período em que, segundo ela, a aceitação de pedidos inusitados se tornou “libertadora”. Ambiel estima que alguns de seus fãs já gastaram mais de R$ 100 mil com seus conteúdos e itens comercializados.

.
