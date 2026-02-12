Capa Jornal Amazônia
Casal é flagrado fazendo sexo na escadaria de fórum no Espírito Santo

O caso gerou debates nas redes sobre a segurança e o controle de acesso em prédios públicos

Gabrielle Borges
fonte

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) instaurou investigação após a divulgação do vídeo. (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal mantendo relações sexuais na escadaria do Fórum de Iúna, no Espírito Santo. A gravação, feita a partir de um imóvel vizinho, rapidamente gerou repercussão entre moradores e usuários das redes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) informou que, após análise das imagens, nenhum dos envolvidos é servidor do local nem do Poder Judiciário do município. O tribunal ressaltou que o local onde o episódio ocorreu é aberto e de livre acesso ao público, não se tratando de área restrita.

Casal é flagrado fazendo sexo durante música 'Obrigado, Deus' em show de Léo Foguete
Cena inusitada aconteceu durante apresentação do cantor nas comemorações do aniversário de 37 anos de Croatá, no Ceará


Casal é flagrado tendo relação sexual em túmulo de cemitério histórico
Os dois foram presos e estavam de posse de diversas drogas


VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo em abrigo do RS e gera revolta
Um vídeo mostra várias pessoas empurrando o homem e a mulher, supostamente pelada enrolada em uma coberta, entre xingamentos e empurrões

“O material foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis”, afirmou o TJ-ES em nota oficial, sem detalhar quais medidas seriam adotadas.

Segundo a corporação, imagens das câmeras de segurança do fórum e do sistema de videomonitoramento do município foram analisadas, não havendo indícios de participação de servidores do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) instaurou investigação após a divulgação do vídeo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

.
