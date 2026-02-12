Casal é flagrado fazendo sexo na escadaria de fórum no Espírito Santo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal mantendo relações sexuais na escadaria do Fórum de Iúna, no Espírito Santo. A gravação, feita a partir de um imóvel vizinho, rapidamente gerou repercussão entre moradores e usuários das redes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) informou que, após análise das imagens, nenhum dos envolvidos é servidor do local nem do Poder Judiciário do município. O tribunal ressaltou que o local onde o episódio ocorreu é aberto e de livre acesso ao público, não se tratando de área restrita.

VEJA MAIS





“O material foi encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis”, afirmou o TJ-ES em nota oficial, sem detalhar quais medidas seriam adotadas.

Segundo a corporação, imagens das câmeras de segurança do fórum e do sistema de videomonitoramento do município foram analisadas, não havendo indícios de participação de servidores do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) instaurou investigação após a divulgação do vídeo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)