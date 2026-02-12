Caso da estudante de psicologia morta em MG: o que já se sabe até agora

O caso da estudante de psicologia Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, que foi encontrada morta na última terça-feira (10), no município de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), chamou a atenção do Brasil esta semana.

A jovem estava desaparecida desde segunda-feira (9), quando familiares perderam contato e iniciaram buscas. A morte da estudante de psicologia causou comoção na cidade e mobilizou moradores nas redes sociais, que pedem justiça. Saiba tudo o que se sabe sobre o crime até o momento.

Quem era a vítima?

Vanessa Lara de Oliveira Silva tinha 23 anos e cursava o sétimo período de Psicologia. Descrita por amigos e professores como uma jovem tranquila, dedicada e aplicada aos estudos, ela sonhava em construir carreira na área de recursos humanos, segmento pelo qual demonstrava grande interesse.

Moradora de Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, Vanessa conciliava a rotina acadêmica com o trabalho. Ela atuava em Juatuba e fazia diariamente o deslocamento de ônibus entre as duas cidades

Quando a vítima desapareceu?

Vanessa Lara de Oliveira Silva desapareceu na tarde de segunda-feira (9), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estudante de psicologia havia saído de uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), onde participava de um processo seletivo representando a empresa em que trabalhava.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a jovem deixou o prédio, no início da tarde. Pouco depois, por volta das 14h, ela fez o último contato com familiares.

Onde e como o corpo foi encontrado?

O corpo da estudante foi localizado na terça-feira (10), em um terreno no Centro de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O local fica próximo ao ponto onde a jovem costumava pegar ônibus para retornar a Pará de Minas, cidade onde morava.

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, a estudante foi encontrada sem roupas e apresentava sinais de violência sexual e estrangulamento.

Quem é o suspeito?

O principal suspeito do crime é Ítalo Jefersson da Silva, de 43 anos. Conforme registro da Polícia Militar (PM), familiares relataram que ele chegou em casa sujo de barro, com lesões e arranhões pelo corpo, além de marcas de sangue nas roupas.

Ainda segundo a ocorrência, o homem confessou o crime, pediu R$ 200 à mãe para ir até Belo Horizonte, afirmando que passaria a morar na rua. Em seguida, deixou a residência. Ítalo possui passagens pelo sistema prisional desde 2003. Até o momento, o suspeito não foi localizado

Como estão as investigações?

A perícia esteve no local onde o corpo foi encontrado e apreendeu notebook, celular e uma mochila com roupas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)