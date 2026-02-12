Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: vereadora discute com homem em situação de rua e divide opiniões na web

Talita Galhardo questionou permanência sob viaduto e possível ligação irregular em área no RJ

Hannah Franco
fonte

Talita Galhardo é criticada após vídeo de abordagem. (Reprodução/Instagram)

A vereadora Talita Galhardo (PSDB-RJ) se envolveu em uma discussão com um homem em situação de rua durante uma abordagem realizada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais na última sexta-feira (6), gerando repercussão e dividindo opiniões.

Nas imagens, a parlamentar aparece sob um viaduto questionando a permanência de pessoas em situação de rua no local. Ela afirma ter recebido informações sobre uma possível ligação irregular de energia e menciona fotos de um celular sendo carregado na área. Durante a gravação, Talita pergunta ao homem se ele gostaria de ser encaminhado para um abrigo, alegando que havia vagas disponíveis.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Após dizer que 'mulher merece apanhar', vereadora pede desculpas por fala
A parlamentar reiterou que qualquer tipo de violência é “inaceitável” e prometeu mais" responsabilidade" em futuras manifestações públicas

image Vereadora é acusada de quebra de decoro parlamentar e tem mandato cassado
Rafaela Souza de Góis (Republicanos), também primeira-dama, atuava na Câmara Municipal de Anhembi, no interior de São Paulo

A conversa evolui para um embate verbal. O homem afirma estar sendo ofendido e acusa a vereadora de generalizar a população em situação de rua. Ele a chama de “vereadora de rico” e diz que ela implica com moradores de rua.

“A senhora implica com morador de rua. A senhora é vereadora de rico. A senhora pensa que todo mundo que mora na rua é burro”, afirma o homem no vídeo.

Talita rebate e questiona se não haveria “um cracudo” entre as pessoas que estavam no grupo. Ela também afirma: “Você está falando besteira. Quantas pessoas eu ajudo na saúde, com creche, em clínica da família. Você não me conhece para falar uma coisa dessas”.

O homem responde dizendo que está “usando sua inteligência” contra alguém que, segundo ele, quer “atacar o oprimido”.

Durante a ação, a vereadora declara que o viaduto não é “lugar para morar”. Integrante da Comissão de Segurança e de Defesa Civil da Câmara Municipal do Rio, ela afirma que a fiscalização teve como objetivo verificar a situação dos desabrigados e possíveis irregularidades.

Pessoas que estavam no local alegaram que permaneciam ali de forma momentânea e que o alojamento onde vivem fica em outro endereço. Uma mulher pediu para não ser filmada, mas a gravação continuou.

O vídeo viralizou e acumulou milhares de comentários. Parte dos internautas criticou a forma como a abordagem foi conduzida. Outros manifestaram apoio à atuação da parlamentar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

talita galhardo

rio de janeiro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Caso da estudante de psicologia morta em MG: o que já se sabe até agora

A morte da estudante de psicologia causou comoção na cidade e mobilizou moradores nas redes sociais, que pedem justiça

12.02.26 9h21

POLÊMICA

VÍDEO: vereadora discute com homem em situação de rua e divide opiniões na web

Talita Galhardo questionou permanência sob viaduto e possível ligação irregular em área no RJ

12.02.26 10h10

CARNAVAL

Musa de Carnaval desiste de desfile após complicações por uso de caneta emagrecedora

Izadora Morais, da Colorado do Brás, foi internada com suspeita de embolia e alterações no fígado

11.02.26 22h20

BRASIL

Quem é a jovem encontrada morta em Minas Gerais? Saiba mais sobre Vanessa Oliveira

A estudante de Psicologia morava em Pará de Minas e tinha 23 anos

11.02.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda