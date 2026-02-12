VÍDEO: vereadora discute com homem em situação de rua e divide opiniões na web

A vereadora Talita Galhardo (PSDB-RJ) se envolveu em uma discussão com um homem em situação de rua durante uma abordagem realizada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais na última sexta-feira (6), gerando repercussão e dividindo opiniões.

Nas imagens, a parlamentar aparece sob um viaduto questionando a permanência de pessoas em situação de rua no local. Ela afirma ter recebido informações sobre uma possível ligação irregular de energia e menciona fotos de um celular sendo carregado na área. Durante a gravação, Talita pergunta ao homem se ele gostaria de ser encaminhado para um abrigo, alegando que havia vagas disponíveis.

A conversa evolui para um embate verbal. O homem afirma estar sendo ofendido e acusa a vereadora de generalizar a população em situação de rua. Ele a chama de “vereadora de rico” e diz que ela implica com moradores de rua.

“A senhora implica com morador de rua. A senhora é vereadora de rico. A senhora pensa que todo mundo que mora na rua é burro”, afirma o homem no vídeo.

Talita rebate e questiona se não haveria “um cracudo” entre as pessoas que estavam no grupo. Ela também afirma: “Você está falando besteira. Quantas pessoas eu ajudo na saúde, com creche, em clínica da família. Você não me conhece para falar uma coisa dessas”.

O homem responde dizendo que está “usando sua inteligência” contra alguém que, segundo ele, quer “atacar o oprimido”.

Durante a ação, a vereadora declara que o viaduto não é “lugar para morar”. Integrante da Comissão de Segurança e de Defesa Civil da Câmara Municipal do Rio, ela afirma que a fiscalização teve como objetivo verificar a situação dos desabrigados e possíveis irregularidades.

Pessoas que estavam no local alegaram que permaneciam ali de forma momentânea e que o alojamento onde vivem fica em outro endereço. Uma mulher pediu para não ser filmada, mas a gravação continuou.

O vídeo viralizou e acumulou milhares de comentários. Parte dos internautas criticou a forma como a abordagem foi conduzida. Outros manifestaram apoio à atuação da parlamentar.