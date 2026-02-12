Capa Jornal Amazônia
Secretário de prefeitura de Goiás mata filhos de 12 e 8 anos e em seguida tira a própria vida

Horas antes do crime, homem postou vídeo com filhos em rede social dizendo: “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”

Gabrielle Borges
fonte

Em uma carta deixada por Thales Machado, ele menciona o relacionamento com a filha do prefeito, relatando o término da relação e uma suposta traição (Reprodução/Redes Sociais)

O secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado, genro do prefeito Dione Araújo, foi encontrado morto após atirar contra os dois filhos, de 12 e 8 anos, na noite desta quarta-feira (11). As crianças teriam sido atingidas na cabeça, segundo informações das autoridades locais.

O prefeito Dione Araújo, segundo informações divulgadas em redes sociais, sofreu um infarto após saber do crime. Ainda não há atualizações sobre o seu estado de saúde.

Horas antes do crime, Thales publicou um vídeo nas redes sociais dizendo: “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”. A Polícia Militar de Goiás foi acionada e isolou a área até a chegada das equipes responsáveis pelo caso.

O filho mais velho, de 12 anos, foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. O irmão mais novo, de 8 anos, chegou a ser internado em estado grave no Hospital Estadual da cidade, mas também faleceu.

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Em uma carta deixada por Thales Machado, ele menciona o relacionamento com a filha do prefeito, relatando o término da relação e uma suposta traição, situação que será apurada pelas autoridades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

.
