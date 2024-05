Avô mata o próprio filho para proteger o neto de agressões e abusos

Um homem de 71 anos foi preso pelo assassinato do próprio filho, na madrugada do último sábado (11/5), no bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus (AM). Segundo depoimento, o suspeito efetuou dois disparos por arma de fogo sob a alegação de que a vítima, de 40 anos, teria atentado contra a vida do neto, de idade não revelada.

A equipe policial foi acionada e realizou a prisão em flagrante do idoso. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital da região, mas morreu no local.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições. O idoso chegou a passar mal no momento da prisão e precisou ser levado para um pronto-socorro antes de ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

A polícia investiga as causas reais por trás do assassinato, assim como os possíveis abusos e agressões contra o neto do suspeito.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com