Agricultor é assassinado pelo próprio filho com tiro de espingarda em comunidade de Uruará

O agricultor Ailton Oliveira de Souza, de 51 anos, foi morto com um tiro de espingarda durante uma discussão familiar na comunidade do Tutuí, localizada na rodovia estadual PA-370, a cerca de 80 km da sede de Uruará, município no sudoeste do Pará. O filho da vítima, que não teve o nome divulgado, é o principal suspeito de cometer o crime. O caso ocorreu no último sábado (29), mas só repercutiu nesta segunda-feira (1º). As informações são do Portal Giro.

A Polícia Civil, após ser acionada, esteve no local na manhã de domingo (30), quando iniciou o trabalho apurativo dos fatos. O autor do crime está foragido. Ao que tudo indica, a vítima estava prendendo os bezerros quando começou a brigar com a esposa. O filho teria pego a arma de fogo e, em um certo momento, atirou contra o pai.

O corpo de Ailton será transladado para a cidade de Tucumã (PA), onde grande parte da família do mesmo reside. A esposa da vítima foi ouvida em depoimento, no dia do homicídio, na Delegacia de Polícia Civil de Uruará.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais atualizações sobre o caso à PC e aguarda retorno.