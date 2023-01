Jovem de 25 anos é morto a tiros por dupla em moto no oeste do Pará

Thiago Lima Mota, 25 anos, morreu após ser alvejado por dois tiros de arma de fogo enquanto seguia em sua motocicleta pelo bairro Progresso 3, na periferia do município de Uruará, oeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi assassinada por dois homens que também estavam em uma moto. Com informações do site Confirma Notícia.

Segundo a polícia, uma guarnição foi acionada por volta das 16h30 para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. A vítima teria sido atingida no olho e no abdômen, enquanto voltava para casa. Ainda conforme as informações prestadas pela Polícia Civil, Thiago, conhecido no bairro como “Cheiilong”, teria passagem por tráfico de drogas.

De acordo com a PC, quando a guarnição chegou até o local do crime, a vítima já havia sido levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Thiago foi socorrido com vida e consciente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Os policiais informaram também que realizaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos, mas eles ainda não foram localizados. Denúncias podem ser feitas através dos números 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.