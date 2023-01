Jovem é morto com 11 tiros no Mangueirão na noite desta terça (3)

Vitor Brendo Favacho, de 23 anos, foi morto com 11 tiros na noite desta terça-feira (3), por volta das 19h30, na rua Chico Mendes, bairro do Mangueirão, em Belém. O crime ocorreu na comunidade do Pantanal, onde a vítima nasceu e foi criada. Os disparos atingiram a cabeça, braços e pernas do rapaz, conhecido na área pela prática de artes marciais mistas (MMA). A motivação e autoria do assassinato são desconhecidas. No local do crime, ninguém soube informar se Vitor vinha sofrendo algum tipo de ameaça. O jovem não tinha passagem pela polícia.

Agentes do 24º Batalhão estiveram no local do crime e fizeram o levantamento das primeiras informações sobre o homicídio. A polícia declarou que Vitor estava saindo da residência onde morava para comprar água, quando foi atacado. Ocupantes de um carro prata, modelo não identificado, desceram e dispararam na direção da vítima. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Mesmo caído ao chão, Vitor foi alvejado mais vezes. Na sequência, os suspeitos fugiram para rumo desconhecido.

Vários projéteis e estojos de munição ficaram espalhados pela rua. O material foi coletado pela equipe de peritos da Polícia Científica do Pará (PCP), que analisou e removeu o corpo. De acordo com o perito criminal Nazareno Melo, pelo menos, duas armas diferentes foram usadas na execução do crime. Isso também indica que duas pessoas saíram do carro e efetuaram os disparos.

Mesmo caído ao chão, Vitor foi alvejado mais vezes. (Redes sociais/ Acervo pessoal)

“Ele foi alvejado na cabeça, nos membros superiores, no tronco e nas pernas. Tentou fugir, mas os meliantes conseguiram alvejá-lo por trás. Tem algumas lesões, a grande maioria, que são por trás. E ele caiu por causa das lesões nas pernas. Machucou bastante o rosto. Está bastante escoriada a face dele. No momento em que ele caiu, os meliantes se aproximaram e efetuaram mais dois ou três disparos na cabeça dele”, detalhou o perito.

Nazareno acrescentou: “Foram 11 disparos. E as armas usadas foram duas, porque nós encontramos cartuchos 380 e ponto 40. Duas pessoas se aproximaram e efetuaram os disparos”, finalizou.

O assassinato de Vitor chocou moradores da rua Chico Mendes. Familiares e amigos do rapaz estavam inconformados com a morte dele. O homicídio ocorreu em uma via considerada movimentada e a poucos metros de vários estabelecimentos comerciais.

A investigação do caso será conduzida pela Polícia Civil do Pará. Devido não haver câmeras de segurança nas proximidades do local, a ajuda da população será fundamental para que a polícia possa elucidar o crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas ao número 181 (Disque-Denúncia).