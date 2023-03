Suposto chefe do Comando Vermelho, em Uruará, morre em confronto com a polícia

Yan de Paula Bicelli, de 25 anos, morreu em confronto com a Polícia Civil (PC), na manhã desta quarta-feira (15), no segundo piso de um prédio da avenida Perimetral Sul, centro de Uruará, sudoeste do Pará. A polícia realizava uma operação contra o tráfico de drogas quando Yan teria supostamente atirado contra os agentes de segurança. As informações são do Gazeta Real.

Segundo a polícia, Yan seria um indivíduo perigoso e possivelmente um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na cidade. Duas mulheres ficaram presas no local durante a troca de tiros. As autoridades não disseram se elas ficaram feridas.

A PC revidou e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser levado pelos policiais para o Hospital Municipal de Uruará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.