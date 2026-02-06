Capa Jornal Amazônia
Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

Victoria Rodrigues
fonte

A influenciadora argentina foi presa em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/ G1)

Após a repercussão de seus gestos racistas nas redes sociais, a influenciadora e turista argentina Agostina Páez, de 29 anos, foi presa nesta sexta-feira (6) após praticar atos de racismo contra quatro funcionários em um bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). A influencer digital foi encontrada por policiais civis na cidade de Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do estado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a influenciadora Agostina Páez teria se referido de forma pejorativa, no dia 14 de janeiro, a um funcionário do bar chamando-o de “negro”. Ao deixar o local, a jovem também chegou a utilizar a palavra “mono” (que em espanhol significa “macaco”), além de ter imitado os gestos do animal enquanto estava de pé na rua.

Prisão de Agostina Páez

Após a denúncia, o primeiro passo da justiça brasileira foi impedir a turista de deixar o país e determinar o uso de tornozeleira eletrônica, o que mais tarde acabou resultando na prisão da jovem depois do Ministério Público do Rio de Janeiro enviar denúncia ao Poder Judiciário do Rio. De acordo com a argentina em seu depoimento, os gestos que ela fez teriam sido "apenas brincadeiras" dirigidas às amigas que estavam presentes.

O Ministério Público rejeitou completamente a versão dada por Agostina, visto que as colegas que estavam ao lado dela repudiaram a situação, pedindo, inclusive, para ela parar com o ato de racismo. Antes de ser oficialmente detida pelos policiais, Agostina disse ainda que estava à disposição da justiça para esclarecer os fatos e pediu para que outros vídeos sejam levados em consideração.

Em um reels publicado pela própria estrangeira em seu perfil nas mídias sociais nesta quinta-feira (5), Agostina revelou que estava desesperada com a repercussão do caso e que temia o que poderia acontecer após a decretação da prisão preventiva. “Estou desesperada, morrendo de medo, e faço este vídeo para que a situação que estou vivendo seja conhecida”, disse a influenciadora antes de ser presa nesta sexta-feira (6).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

