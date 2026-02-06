Mulher que havia sido declarada morta pelo Samu tem alta do hospital após 19 dias internada

Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, recebeu alta do Hospital de Base de Bauru após 19 dias internada. Ela havia sido hospitalizada no dia 18 de janeiro, depois de ser atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O acidente aconteceu na altura do km 351, quando Fernanda foi atingida por um Chevrolet Tracker enquanto atravessava a rodovia. Inicialmente, os socorristas do Samu chegaram a constatar o óbito e deixaram o corpo coberto com uma manta térmica sobre o asfalto, acreditando que a vítima havia morrido. Saiba mais abaixo.

Socorristas da concessionária Eixo SP conseguiram reanimar Fernanda após constatar sinais vitais. A vítima foi inicialmente levada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru antes de ser transferida para o Hospital de Base, onde permaneceu internada até receber alta nesta terça-feira. A médica que atestou o óbito inicial foi afastada.

A pista da rodovia no sentido oeste (capital–interior) chegou a ser totalmente interditada por cerca de 30 minutos. Uma perícia foi realizada no local, e o veículo envolvido no acidente foi levado a um posto da Polícia Rodoviária Estadual.

Investigações seguem

O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo, conforme boletim de ocorrência. O motorista da SUV, que permaneceu no local para prestar socorro, foi ouvido na Central de Polícia Judiciária de Bauru e submetido ao teste do etilômetro, que não indicou consumo de álcool.

Fernanda já está em casa com a família. Ela deverá seguir com acompanhamento médico e iniciará a fisioterapia, mas não corre risco de morte.

