Futebol brasileiro gasta R$ 948 milhões e lidera ranking de transferências em janeiro no mundo As equipes inglesas investiram US$ 363 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em transferências, enquanto as italianas desembolsaram US$ 283 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). Estadão Conteúdo 05.02.26 14h28 Lucas Paquetá, do Flamengo (Instagram @flamengo) Os clubes brasileiros lideraram o mercado internacional de transferências na janela de janeiro de 2026, tanto em número de contratações quanto em valores investidos. Segundo relatório divulgado pela Fifa, o futebol do Brasil foi o que mais registrou chegadas de jogadores no período e desembolsou US$ 180 milhões, o equivalente a cerca de R$ 948 milhões, em taxas de transferência. De acordo com o documento, 456 atletas se transferiram para clubes brasileiros ao longo da janela, número superior ao de qualquer outra associação membro da entidade. A Espanha, segunda colocada no ranking, contabilizou 244 contratações, pouco mais da metade do total registrado no Brasil. Em termos financeiros, apenas clubes da Inglaterra e da Itália gastaram mais do que os brasileiros no período. As equipes inglesas investiram US$ 363 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em transferências, enquanto as italianas desembolsaram US$ 283 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). O relatório da Fifa não inclui negociações concluídas após o fechamento da base de dados. Portanto, a transferência de Lucas Paquetá ao Flamengo - maior contratação da história do futebol brasileiro - não foi contabilizada ainda pela entidade. O levantamento também aponta que a maior parte dos jogadores contratados por clubes brasileiros veio de equipes de Portugal. Na sequência aparecem transferências com origem no Japão, Uruguai, Colômbia e Malta, configurando os principais fluxos de entrada de atletas no País durante a janela. O perfil do mercado brasileiro seguiu a tendência global observada no relatório. Mais de 59% das transferências internacionais realizadas em janeiro envolveram jogadores que estavam sem contrato. As operações por empréstimo responderam por cerca de 24% do total, enquanto apenas 17% das negociações foram transferências definitivas. No cenário mundial, os clubes concordaram em pagar taxas em aproximadamente 17% de todas as transferências concluídas no período, com valor médio em torno de US$ 1,9 milhão (cerca de R$ 10 milhões). A proporção foi mais elevada entre clubes da Uefa, que também registraram as maiores médias financeiras por negociação. A idade média dos atletas envolvidos em transferências internacionais na janela de janeiro foi de 24,9 anos. Entre as associações com maior volume de contratações, a Nigéria apresentou os jogadores mais jovens, com média de 21,7 anos, enquanto a Indonésia teve a média mais alta, de 29,4 anos. O relatório da Fifa faz parte de um panorama global que contabilizou 5.973 transferências internacionais em janeiro de 2026, número recorde e cerca de 3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, com movimentação financeira total de US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol negociações Brasil recorde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão 05.02.26 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44