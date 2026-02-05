Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem O Liberal 05.02.26 13h19 Executivo falou na coletivo no lugar do treinador Júnior Rocha (Matheus Vieira / Paysandu) O executivo do Paysandu, Marcelo Sant’Ana, teceu fortes críticas à arbitragem do jogo contra a Tuna Luso. O duelo, válido pela terceira rodada do Parazão, ocorreu na última quarta-feira (4) e terminou com uma grande polêmica envolvendo a marcação do pênalti que deu a vitória à Águia Guerreira. Na coletiva pós-jogo, o dirigente bicolor questionou a marcação e apontou a relação parental entre o observador do VAR e o árbitro central. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Olivaldo José Alves Moraes, árbitro central, é filho do observador do VAR da partida, Olivaldo da Silva Moraes, conforme confirmado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. "Não sou daqui do Pará, mas o Olivaldo da Silva Moraes, o observador do VAR, é parente do árbitro?", questionou o executivo após ler o nome de todos os integrantes da equipe de arbitragem. A informação foi confirmada pelos jornalistas presentes na sala de coletiva do Estádio Municipal de Augusto Corrêa. VEJA MAIS Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão Com lei do ex, Paysandu leva gol nos acréscimos e perde para a Tuna no Parazão Equipes voltam a campo pelo estadual no domingo. "É pai do árbitro... Então, aqui não tem conflito, não tem nada? Todo mundo ali na arbitragem. Então, é difícil até argumentar", completou Sant’Ana. Apesar do questionamento, não foi encontrada uma regra especifica que proíba a escalação de árbitros com grau de parentesco no Regulamento Geral das Competições. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a Comissão de Arbitragem da FPF, bem como com o Paysandu, para saber se o clube vai iniciar algum processo sobre a situação, e aguarda retorno. Sobre a atuação da arbitragem, Marcelo Sant’Ana afirmou na coletiva que o Papão vai protocolar uma queixa formal junto à federação e à comissão de arbitragem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa 05.02.26 19h04 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão 05.02.26 12h12 Futebol Vitória escapa na instabilidade do Leão 05.02.26 11h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00