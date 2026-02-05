Vitória escapa na instabilidade do Leão

Primeiro tempo acima das expectativas. O Remo surpreendeu jogando bem, muito aplicado ao plano tático de Juan Carlos Osorio e abrindo 2 x 0 no placar. Mas o time sofreu queda de performance física, normal para esse período da temporada, e pagou o preço da instabilidade sofrendo o empate: 2 x 2.

O placar pode ter sido frustrante, mas o jogo mostrou que o time de Osorio está encaixando e tem futuro. É questão de tempo e de trabalho para engrenar, o que vai depender muito da evolução física dos atletas, sobretudo na resistência para manter o ritmo intenso o jogo inteiro. A assimilação tática e as capacidades individuais são animadoras.

Para o Re-Pa, domingo, peças serão trocadas, mas a ideia de jogo será a mesma, tal como hoje contra o Águia. É Osório desafiando os analistas e os adversários a decifrarem o seu esquema multifuncional.

A primeira grande polêmica

O Paysandu ficou devendo futebol, mas projeta no árbitro a culpa pela derrota para a Tuna, por 1 x 0. O pênalti que decidiu o jogo rendeu a primeira grande polêmica do campeonato, assinada pelo VAR e pelo árbitro Olivaldo Moraes na imprudência de Castro em plena área.

Essa polêmica não pode obscurecer a relação de forças no jogo. A Tuna foi muito valente, enquanto o Paysandu jogou com naturalidade, acreditando numa superioridade que não se confirmou em campo. Às vésperas do Re-Pa, o Papão comprometeu todo o crédito construído nos jogos anteriores e vai ao clássico devendo à torcida. Por sua vez, a Tuna mostrou poder de reação e se revigorou para o confronto de sábado com o Castanhal, que hoje é líder do campeonato.

BAIXINHAS

* Italo Carvalho foi figura muito acesa na estreia pelo Paysandu, contra o São Raimundo. Nem tanto contra o Capitão Poço e menos ainda contra a Tuna. Quem cresce de cotação a cada jogo é o meia Marcinho Júnior, jogador muito participativo e produtivo nas ações ofensivas.

* Apagado no jogo, o quarentão Paulo Rangel disse a que veio no momento mais importante da Tuna no jogo de ontem. Cobrou muito bem o pênalti e fez o gol da vitória. Paulo Rangel fez o gol no dia do aniversário dele, 41 anos. Foi a oitava estreia dele na Tuna Luso Brasileira.

* Ao vencer o São Raimundo em Belterra (1 x 0), ontem, o Castanhal assanhou a torcida que deve lotar o Modelão, sábado, no duelo com a Tuna, que também está animada, por ter vencido o Paysandu (1 x 0). O jogo das aves cresceu muito de importância pelos resultados de ontem.



* A liderança do Japiim é provisória. O Castanhal será superado hoje pelo Águia ou pelo Remo. O Águia toma a liderança do campeonato até empatando. O Remo somente se vencer. O São Raimundo está em posição de rebaixamento. Capitão Poço e Bragantino se enfrentam hoje, 10 horas, determinados a não fechar a rodada em posição de degola.

* Cametá mostrou sua força como mandante ao virar o placar e vencer o Amazônia por 3 x 1 no Parque do Bacurau. Na próxima rodada o Mapará (4° colocado com 5 pontos) vai visitar o São Francisco em Belterra. Demais jogos do fim de semana: Castanhal x Tuna, Santa Rosa x Bragantino, Águia x São Raimundo e o Re-Pa. Na segunda-feira, Amazônia x Capitão Poço.

* Dos estreantes do Remo, ontem, Catarozzi foi o mais discreto. Vitor Bueno também jogou bem menos do que é capaz. Lionel Picco e Zé Welison entregaram em campo o que se esperava deles, com muita força na marcação.

* Não por acaso, o golaço de Alef Manga foi muito comemorado. Teve importância particular para o atleta, que está se doando de corpo e alma para emplacar no Remo e se reposicionar no mercado. Fruto do Santos, Alef Manga é da geração de Neymar e Ganso no clube paulista.