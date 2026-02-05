Vitória escapa na instabilidade do Leão Caio Maia 05.02.26 11h21 Primeiro tempo acima das expectativas. O Remo surpreendeu jogando bem, muito aplicado ao plano tático de Juan Carlos Osorio e abrindo 2 x 0 no placar. Mas o time sofreu queda de performance física, normal para esse período da temporada, e pagou o preço da instabilidade sofrendo o empate: 2 x 2. O placar pode ter sido frustrante, mas o jogo mostrou que o time de Osorio está encaixando e tem futuro. É questão de tempo e de trabalho para engrenar, o que vai depender muito da evolução física dos atletas, sobretudo na resistência para manter o ritmo intenso o jogo inteiro. A assimilação tática e as capacidades individuais são animadoras. Para o Re-Pa, domingo, peças serão trocadas, mas a ideia de jogo será a mesma, tal como hoje contra o Águia. É Osório desafiando os analistas e os adversários a decifrarem o seu esquema multifuncional. A primeira grande polêmica O Paysandu ficou devendo futebol, mas projeta no árbitro a culpa pela derrota para a Tuna, por 1 x 0. O pênalti que decidiu o jogo rendeu a primeira grande polêmica do campeonato, assinada pelo VAR e pelo árbitro Olivaldo Moraes na imprudência de Castro em plena área. Essa polêmica não pode obscurecer a relação de forças no jogo. A Tuna foi muito valente, enquanto o Paysandu jogou com naturalidade, acreditando numa superioridade que não se confirmou em campo. Às vésperas do Re-Pa, o Papão comprometeu todo o crédito construído nos jogos anteriores e vai ao clássico devendo à torcida. Por sua vez, a Tuna mostrou poder de reação e se revigorou para o confronto de sábado com o Castanhal, que hoje é líder do campeonato. BAIXINHAS * Italo Carvalho foi figura muito acesa na estreia pelo Paysandu, contra o São Raimundo. Nem tanto contra o Capitão Poço e menos ainda contra a Tuna. Quem cresce de cotação a cada jogo é o meia Marcinho Júnior, jogador muito participativo e produtivo nas ações ofensivas. * Apagado no jogo, o quarentão Paulo Rangel disse a que veio no momento mais importante da Tuna no jogo de ontem. Cobrou muito bem o pênalti e fez o gol da vitória. Paulo Rangel fez o gol no dia do aniversário dele, 41 anos. Foi a oitava estreia dele na Tuna Luso Brasileira. * Ao vencer o São Raimundo em Belterra (1 x 0), ontem, o Castanhal assanhou a torcida que deve lotar o Modelão, sábado, no duelo com a Tuna, que também está animada, por ter vencido o Paysandu (1 x 0). O jogo das aves cresceu muito de importância pelos resultados de ontem. * A liderança do Japiim é provisória. O Castanhal será superado hoje pelo Águia ou pelo Remo. O Águia toma a liderança do campeonato até empatando. O Remo somente se vencer. O São Raimundo está em posição de rebaixamento. Capitão Poço e Bragantino se enfrentam hoje, 10 horas, determinados a não fechar a rodada em posição de degola. * Cametá mostrou sua força como mandante ao virar o placar e vencer o Amazônia por 3 x 1 no Parque do Bacurau. Na próxima rodada o Mapará (4° colocado com 5 pontos) vai visitar o São Francisco em Belterra. Demais jogos do fim de semana: Castanhal x Tuna, Santa Rosa x Bragantino, Águia x São Raimundo e o Re-Pa. Na segunda-feira, Amazônia x Capitão Poço. * Dos estreantes do Remo, ontem, Catarozzi foi o mais discreto. Vitor Bueno também jogou bem menos do que é capaz. Lionel Picco e Zé Welison entregaram em campo o que se esperava deles, com muita força na marcação. * Não por acaso, o golaço de Alef Manga foi muito comemorado. Teve importância particular para o atleta, que está se doando de corpo e alma para emplacar no Remo e se reposicionar no mercado. Fruto do Santos, Alef Manga é da geração de Neymar e Ganso no clube paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido 05.02.26 12h12 Futebol Vitória escapa na instabilidade do Leão 05.02.26 11h21 Futebol Com lei do ex, Paysandu leva gol nos acréscimos e perde para a Tuna no Parazão Equipes voltam a campo pelo estadual no domingo. 04.02.26 17h39 Futebol Com mudança na defesa, Paysandu define titulares para clássico contra a Tuna Luso O técnico Junior Rocha fez apenas uma troca na zaga, colocando um velho conhecido da torcida bicolor 04.02.26 14h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.02.26 7h00