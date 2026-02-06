Capa Jornal Amazônia
'Pix fiado': transferências no crédito passam a permitir até R$ 15 mil; entenda como funciona

Modalidade permite enviar dinheiro instantaneamente mesmo sem saldo em conta, com valor lançado na fatura do cartão

Hannah Franco
fonte

Nubank anunciou a ampliação do limite do Pix no crédito para até R$ 15 mil por ciclo de fatura em 2026. (Foto: Reprodução/ Internet)

Uma funcionalidade que ficou conhecida como “Pix fiado” teve o limite ampliado em 2026 e agora permite transferências de até R$ 15 mil por ciclo de fatura. O recurso possibilita que o usuário envie dinheiro de forma instantânea mesmo sem saldo disponível na conta, utilizando o limite do cartão de crédito.

A ampliação foi anunciada pelo Nubank, que passou a adotar o teto de R$ 15 mil por fatura para a modalidade de Pix no crédito. O valor utilizado sai diretamente do limite do cartão e é lançado na fatura, com possibilidade de parcelamento, conforme as condições apresentadas no aplicativo.

Como funciona o Pix no crédito

No Nubank, a operação é feita de maneira simples. Antes de concluir a transferência, o cliente seleciona a opção de pagamento no crédito dentro do aplicativo. O valor é enviado instantaneamente para a conta do destinatário, enquanto o débito passa a constar na fatura do cartão.

Antes da confirmação, o usuário tem acesso a todas as informações da transação, incluindo taxa de juros, valor total da operação, número de parcelas e custo final, o que permite avaliar se a operação cabe no orçamento.

Limite por ciclo de fatura

Segundo a instituição financeira, o limite do Pix no crédito depende do valor disponível no cartão de cada cliente, respeitando o teto máximo de R$ 15 mil por ciclo de fatura. Mesmo usuários com limites superiores ficam restritos a esse valor dentro do mesmo período.

A operação tem cobrança de juros, que são exibidos de forma clara antes da finalização da transferência.

Passo a passo da operação

O processo no aplicativo segue as seguintes etapas:

  • Escolha da chave Pix ou leitura do QR Code;
  • Seleção da opção de pagamento no crédito;
  • Visualização dos juros, valor total e parcelamento;
  • Confirmação da transferência.

O termo “Pix fiado” ganhou força nas redes sociais por permitir o pagamento posterior, característica típica do crédito. O Nubank esclarece que não se trata de um produto novo, mas de uma funcionalidade já existente que ganhou maior alcance em 2026.

A instituição destaca que o recurso deve ser utilizado de forma consciente e pontual, já que o valor compromete o limite do cartão e pode gerar endividamento caso não haja planejamento financeiro.

