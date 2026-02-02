Novas regras de segurança do Pix começam a valer nesta segunda-feira (2); veja quais são

As novas regras de segurança do Pix entram em vigor a partir desta segunda-feira (2), com o objetivo de facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção monetária. A medida foi implementada pelo Banco Central e se torna obrigatória para todas as instituições financeiras que fazem parte do sistema.

Entre as novas regras do Pix, estão o prazo para devolução do dinheiro, que agora será com o tempo mais curto, diferente de como era antes em que a demora dependia do tipo de banco. Após a mudança, a expectativa que alguns especialistas deram em entrevista à CNN é que os valores retornem à conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação do valor enviada pelo aplicativo.

Como vai funcionar o processo de devolução do dinheiro?

O processo de devolução do dinheiro de forma mais rápida e eficaz será realizada por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Esse novo instrumento tecnológico é uma ferramenta que permite o bloqueio e a recuperação acelerada dos valores transferidos de forma irregular pelo próprio aplicativo do Pix no celular.

Agora, após ser recebida uma denúncia de fraude, será feito o bloqueio automático de contas, antes de ser realizada a investigação. Antes, a conta demorava muito tempo para ser investigada e passava por um longo processo de análise para, só então, ser bloqueada como deveria ser desde o início para evitar novas fraudes.

Com a aplicação das novas tecnologias de segurança do Pix, o rastreio torna-se muito mais eficiente, permitindo, assim, que as autoridades acompanhem o caminho percorrido pelo dinheiro de modo simultâneo. Além disso, a comunicação entre as instituições bancárias e os órgãos de segurança também serão instantâneos.

Outra mudança importante é que os bancos também adotarão critérios mais rigorosos para identificar transações suspeitas e bloquear operações que possuam suspeitas de fraude. Desse modo, com todas essas novas regras, espera-se que haja uma redução de até 40% do número de fraudes que são realizados por meio do Pix, trazendo assim, mais segurança e confiança aos usuários do sistema.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)