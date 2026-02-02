Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Novas regras de segurança do Pix começam a valer nesta segunda-feira (2); veja quais são

A medida tem o intuito de facilitar a recuperação de valores em caso de fraudes e golpes financeiros

Victoria Rodrigues
fonte

Com as mudanças, estima-se que haja uma redução de até 40% do número de fraudes que são realizados por meio do Pix. (Foto: Reprodução/ Internet)

As novas regras de segurança do Pix entram em vigor a partir desta segunda-feira (2), com o objetivo de facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção monetária. A medida foi implementada pelo Banco Central e se torna obrigatória para todas as instituições financeiras que fazem parte do sistema. 

Entre as novas regras do Pix, estão o prazo para devolução do dinheiro, que agora será com o tempo mais curto, diferente de como era antes em que a demora dependia do tipo de banco. Após a mudança, a expectativa que alguns especialistas deram em entrevista à CNN é que os valores retornem à conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação do valor enviada pelo aplicativo. 

VEJA MAIS

image Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de instabilidades no aplicativo nesta segunda (2)
App do banco Bradesco está fora do ar para alguns usuários nesta segunda-feira (2); falha irritou clientes

image Banco Central diz que Pix teve instabilidade após problemas internos, mas já opera normalmente
As falhas aconteceram entre 14h31 e 15h10, de acordo com o BC.

Como vai funcionar o processo de devolução do dinheiro? 

O processo de devolução do dinheiro de forma mais rápida e eficaz será realizada por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Esse novo instrumento tecnológico é uma ferramenta que permite o bloqueio e a recuperação acelerada dos valores transferidos de forma irregular pelo próprio aplicativo do Pix no celular. 

Agora, após ser recebida uma denúncia de fraude, será feito o bloqueio automático de contas, antes de ser realizada a investigação. Antes, a conta demorava muito tempo para ser investigada e passava por um longo processo de análise para, só então, ser bloqueada como deveria ser desde o início para evitar novas fraudes. 

Com a aplicação das novas tecnologias de segurança do Pix, o rastreio torna-se muito mais eficiente, permitindo, assim, que as autoridades acompanhem o caminho percorrido pelo dinheiro de modo simultâneo. Além disso, a comunicação entre as instituições bancárias e os órgãos de segurança também serão instantâneos. 

Outra mudança importante é que os bancos também adotarão critérios mais rigorosos para identificar transações suspeitas e bloquear operações que possuam suspeitas de fraude. Desse modo, com todas essas novas regras, espera-se que haja uma redução de até 40% do número de fraudes que são realizados por meio do Pix, trazendo assim, mais segurança e confiança aos usuários do sistema. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com) 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pix

valores

devolução

fraudes

novas regras
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

'ELA ESTÁ BEM'

Mãe de criança encontrada após três dias desaparecida agradece apoio e atualiza estado de saúde

Menina de 4 anos foi localizada após cerca de 48 horas de buscas

02.02.26 10h14

Fies

Inscrições do Fies 2026 começam nesta segunda; veja prazos e quem pode participar

Processo seletivo desta edição oferece 67.301 vagas

02.02.26 11h42

IMIGRAÇÃO

Influenciador brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos; saiba quem é

Amigos afirmam que detenção ocorreu por erro administrativo no processo migratório

02.02.26 9h00

BRASIL

VÍDEO: PM é atigindo por porta de viatura durante abordagem e confusão viraliza

Abordagem a motociclista terminou em confusão e deixou dois policiais feridos em Patrocínio

02.02.26 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda