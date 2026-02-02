Bradesco fora do ar? Usuários reclamam de instabilidades no aplicativo nesta segunda (2)

O aplicativo do Banco Bradesco apresentou instabilidade segunda-feira (02), impossibilitando os usuários de acessarem diversas funções do aplicativo, incluindo transações bancárias via Pix. Nas redes sociais, inúmeros usuários reclamaram dos transtornos gerados pela possível queda de sistema.

Segundo informações do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, o mau funcionamento começou a ser relatado por volta de 12h40 e chegaram ao maior índice às 13h07. Até as 13h36 o banco ainda não havia voltado ao normal.

VEJA MAIS

Também há buscas da falha do Bradesco no Google Trends, que mostra as principais tendências do dia no buscador. Nas últimas horas, os seguintes termos tiveram aumento de interesse:"app do Bradesco fora do ar", "aplicativo do Bradesco fora do ar" e "instabilidade Bradesco".

Mensagem inicial após o aplicativo sair do ar (Reprodução)

Além disso, diversos internautas reclamaram do erro do aplicativo. Entre as falhas do aplicativo bancário, estão "Aplicativo Pessoa Física", "Internet Banking Pessoa Física" e "Aplicativo Bradesco Net Empresa".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)