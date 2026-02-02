VÍDEO: PM é atigindo por porta de viatura durante abordagem e confusão viraliza

Um policial militar ficou ferido durante uma abordagem a um motociclista suspeito no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O caso ocorreu na sexta-feira (30) e ganhou repercussão após vídeos da ocorrência circularem nas redes sociais no sábado (31).

A confusão aconteceu no pátio de um posto de combustíveis, onde a perseguição policial terminou. Durante a ação, um dos militares acabou sendo atingido pela porta de uma viatura, aberta por outro policial que participava da ocorrência. O impacto fez com que o agente caísse no chão e precisasse de atendimento.

As imagens mostram que, inicialmente, três policiais tentam conter o motociclista, que resiste à abordagem. Em meio à confusão, um dos militares utiliza um capacete para tentar imobilizar o suspeito, enquanto clientes e funcionários do posto observam a cena à distância.

Em determinado momento, o homem consegue se desvencilhar e foge correndo. Uma viatura da Polícia Militar entra no pátio do posto e chega a atingir o suspeito, que mesmo após o impacto continua a fuga a pé. Durante a perseguição, um policial abre a porta do veículo em movimento e acaba atingindo um colega.

Confira o vídeo:

O policial ferido foi socorrido pelos próprios companheiros ainda no local, e outros militares chegaram para dar apoio à ocorrência. O vídeo não mostra o desfecho da ação, mas, segundo a Polícia Militar, o suspeito foi capturado logo em seguida. A corporação informou ainda que dois policiais ficaram feridos durante a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta dos policiais envolvidos na abordagem.

Segundo a PM, a ocorrência teve início durante uma operação de blitz na avenida Faria Pereira, quando os militares flagraram o motociclista realizando manobras perigosas, direção imprudente e ruídos excessivos, colocando em risco a segurança de pessoas que transitavam pelo local. A abordagem só foi possível no posto de combustíveis, onde o suspeito resistiu à prisão, tentou fugir a pé, mas acabou detido.

O caso segue sob apuração da corporação.