Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira (2)

O novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago aos trabalhadores a partir desta segunda-feira (2). O valor, que entrou em vigor em janeiro, passa a constar nos contracheques referentes ao mês, pagos na folha de fevereiro.

O reajuste foi de 6,79%, o equivalente a R$ 103, em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.518. O aumento foi oficializado pelo Decreto nº 12.797/2025 e segue a política de valorização do salário mínimo, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), dentro dos limites do arcabouço fiscal.

VEJA MAIS

Como funciona o pagamento do novo valor

Trabalhadores que recebem o piso nacional ou valores atrelados ao salário mínimo passam a receber o montante reajustado na folha de pagamento de fevereiro, referente ao mês de janeiro.

No caso dos aposentados e pensionistas do INSS, o pagamento com o novo valor começou no último dia 26 e segue até esta sexta-feira (6), conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quanto vale o salário mínimo em 2026

Com o reajuste, o salário mínimo passa a ter os seguintes valores de referência:

Mensal: R$ 1.621

R$ 1.621 Diário: R$ 54,04

R$ 54,04 Hora: R$ 7,37

Como foi calculado o reajuste

O aumento de 6,79% é resultado da soma de indicadores econômicos previstos na política de valorização do salário mínimo:

Inflação (INPC): 4,18%

4,18% Crescimento real do PIB: 3,4%

3,4% Ganho real limitado pelo arcabouço fiscal: 2,5%

2,5% Reajuste total: 6,79%

Impacto na economia

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo impacta diretamente 61,9 milhões de brasileiros. A estimativa é que o reajuste injete R$ 81,7 bilhões na economia ao longo de 2026.

O governo federal calcula um impacto combinado de R$ 110 bilhões, considerando também medidas como a isenção do Imposto de Renda. Por outro lado, o custo adicional para a Previdência Social é estimado em R$ 39,1 bilhões. Além dos salários, o valor serve de referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e salário-família.

Como ficam os benefícios atrelados ao mínimo

INSS

Benefícios no piso: R$ 1.621 (reajuste de 6,79%)

Benefícios acima do piso: reajuste de 3,90%

Teto do INSS: R$ 8.475,55

Contribuições ao INSS (CLT)

Até R$ 1.621: 7,5%

De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84: 9%

De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27: 12%

De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55: 14%

Autônomos, facultativos e MEI

Plano normal (20%): R$ 324,20

Plano simplificado (11%): R$ 178,31

Baixa renda (5%): R$ 81,05

MEI (5%): R$ 81,05

Seguro-desemprego

Parcela mínima: R$ 1.621

Parcela máxima: R$ 2.518,65

Valores variam conforme a média salarial

Salário-família

R$ 67,54 por dependente

Pago a quem recebe até R$ 1.980,38 por mês