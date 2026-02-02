Capa Jornal Amazônia
Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira (2)

Valor reajustado já aparece no contracheque de trabalhadores e impacta benefícios do INSS

Hannah Franco
fonte

Salários podem chegar a R$ 18 mil em Belém (Reprodução: Freepik)

O novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago aos trabalhadores a partir desta segunda-feira (2). O valor, que entrou em vigor em janeiro, passa a constar nos contracheques referentes ao mês, pagos na folha de fevereiro.

O reajuste foi de 6,79%, o equivalente a R$ 103, em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.518. O aumento foi oficializado pelo Decreto nº 12.797/2025 e segue a política de valorização do salário mínimo, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), dentro dos limites do arcabouço fiscal.

Como funciona o pagamento do novo valor

Trabalhadores que recebem o piso nacional ou valores atrelados ao salário mínimo passam a receber o montante reajustado na folha de pagamento de fevereiro, referente ao mês de janeiro.

No caso dos aposentados e pensionistas do INSS, o pagamento com o novo valor começou no último dia 26 e segue até esta sexta-feira (6), conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quanto vale o salário mínimo em 2026

Com o reajuste, o salário mínimo passa a ter os seguintes valores de referência:

  • Mensal: R$ 1.621
  • Diário: R$ 54,04
  • Hora: R$ 7,37

Como foi calculado o reajuste

O aumento de 6,79% é resultado da soma de indicadores econômicos previstos na política de valorização do salário mínimo:

  • Inflação (INPC): 4,18%
  • Crescimento real do PIB: 3,4%
  • Ganho real limitado pelo arcabouço fiscal: 2,5%
  • Reajuste total: 6,79%

Impacto na economia

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo impacta diretamente 61,9 milhões de brasileiros. A estimativa é que o reajuste injete R$ 81,7 bilhões na economia ao longo de 2026.

O governo federal calcula um impacto combinado de R$ 110 bilhões, considerando também medidas como a isenção do Imposto de Renda. Por outro lado, o custo adicional para a Previdência Social é estimado em R$ 39,1 bilhões. Além dos salários, o valor serve de referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e salário-família.

Como ficam os benefícios atrelados ao mínimo

INSS

  • Benefícios no piso: R$ 1.621 (reajuste de 6,79%)
  • Benefícios acima do piso: reajuste de 3,90%
  • Teto do INSS: R$ 8.475,55

Contribuições ao INSS (CLT)

  • Até R$ 1.621: 7,5%
  • De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84: 9%
  • De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27: 12%
  • De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55: 14%

Autônomos, facultativos e MEI

  • Plano normal (20%): R$ 324,20
  • Plano simplificado (11%): R$ 178,31
  • Baixa renda (5%): R$ 81,05
  • MEI (5%): R$ 81,05

Seguro-desemprego

  • Parcela mínima: R$ 1.621
  • Parcela máxima: R$ 2.518,65
  • Valores variam conforme a média salarial

Salário-família

  • R$ 67,54 por dependente
  • Pago a quem recebe até R$ 1.980,38 por mês
Palavras-chave

Salário mínimo

reajuste
Brasil
