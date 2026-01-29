Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Concurso para diplomata oferece salário inicial de R$ 22 mil; veja o edital

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 e 25 de fevereiro e qualquer diploma superior serve

Thaline Silva
fonte

A carreira diplomática envolve atividades de representação do Estado brasileiro no exterior (Reprodução/ Freepik)

O edital do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) foi publicado nesta quinta-feira (29), com a oferta de 60 vagas para o cargo de Terceiro-Secretário, classe inicial da carreira diplomática. A remuneração inicial é de R$ 22.558,56.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 e 25 de fevereiro, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 226,00, com prazo final de pagamento até 13 de março. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa no mesmo período das inscrições.

Do total de vagas, 39 são destinadas à ampla concorrência, 3 a pessoas com deficiência, 15 a pessoas pretas e pardas, 2 a pessoas indígenas e 1 a pessoas quilombolas. 

VEJA MAIS 

image Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF
Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

image Novo concurso da Câmara dos Deputados oferece salários iniciais de R$ 21 mil; saiba mais
Inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro

Requisitos 

• Ser brasileiro nato

• Estar em pleno gozo dos direitos políticos

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino)

• Ter 18 anos ou mais

Possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC (com revalidação, no caso de diploma estrangeiro)

• Apresentar aptidão física e mental para o exercício do cargo

Etapas 

O concurso será composto por duas fases. A primeira consiste em uma prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 itens do tipo “certo ou errado”, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação está prevista para o dia 29 de março de 2026, em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal, em dois turnos.

A segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, e será realizada entre os dias 25 de abril e 3 de maio de 2026. Nessa etapa, os candidatos serão avaliados em Língua Portuguesa, História do Brasil, Língua Inglesa, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito e em um idioma adicional, que poderá ser Língua Espanhola ou Língua Francesa. Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva poderão participar dessa fase.

Segundo o edital, as provas escritas de línguas avaliarão tanto o domínio do conteúdo quanto a capacidade de expressão escrita e o uso da norma culta. As demais provas escritas terão foco exclusivo no conhecimento do tema.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Concurso

ITAMARATY

CACD
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

OPORTUNIDADE

Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar

O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

19.01.26 22h05

PSS

Seap abre processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior; saiba mais

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

28.01.26 10h29

Vagas a vista

Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará

Destaque vai para órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação

26.01.26 7h15

Oportunidade

Inscrições para concurso da Câmara com salário de até R$ 30 mil terminam nesta segunda-feira (26)

Provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março

26.01.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda