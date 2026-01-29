Concurso para diplomata oferece salário inicial de R$ 22 mil; veja o edital

O edital do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) foi publicado nesta quinta-feira (29), com a oferta de 60 vagas para o cargo de Terceiro-Secretário, classe inicial da carreira diplomática. A remuneração inicial é de R$ 22.558,56.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 e 25 de fevereiro, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 226,00, com prazo final de pagamento até 13 de março. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa no mesmo período das inscrições.

Do total de vagas, 39 são destinadas à ampla concorrência, 3 a pessoas com deficiência, 15 a pessoas pretas e pardas, 2 a pessoas indígenas e 1 a pessoas quilombolas.

Requisitos

• Ser brasileiro nato

• Estar em pleno gozo dos direitos políticos

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino)

• Ter 18 anos ou mais

• Possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC (com revalidação, no caso de diploma estrangeiro)

• Apresentar aptidão física e mental para o exercício do cargo

Etapas

O concurso será composto por duas fases. A primeira consiste em uma prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 itens do tipo “certo ou errado”, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação está prevista para o dia 29 de março de 2026, em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal, em dois turnos.

A segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, e será realizada entre os dias 25 de abril e 3 de maio de 2026. Nessa etapa, os candidatos serão avaliados em Língua Portuguesa, História do Brasil, Língua Inglesa, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito e em um idioma adicional, que poderá ser Língua Espanhola ou Língua Francesa. Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva poderão participar dessa fase.

Segundo o edital, as provas escritas de línguas avaliarão tanto o domínio do conteúdo quanto a capacidade de expressão escrita e o uso da norma culta. As demais provas escritas terão foco exclusivo no conhecimento do tema.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia