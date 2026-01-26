Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará

Comissões formadas, bancas contratadas e editais em fase final de preparação indicam que 2026 será um ano movimentado para concursos administrativos, especialmente em órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação. As oportunidades estão espalhadas em diferentes estados, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior e salários que superam os R$ 10 mil, a depender da instituição e cargo.

No Pará, ao menos três concursos administrativos já estão em estágio avançado: ITERPA, com 112 vagas mais cadastro reserva; AGTRAN, com 67 vagas previstas para níveis médio e superior; e IMETROPARÁ, que deve ofertar 66 vagas. As bancas já estão contratadas ou definidas, o que indica publicação de editais nos próximos meses.

Entre as opções de concursos no estado, os valores ofertados chegam a R$ 3.518,84, no caso do certame para o Iterpa. O concurso prevê o preenchimento de 112 vagas, além da formação de cadastro reserva e já possui a banca organizadora definida, sendo do Instituto AOCP essa responsabilidade. Os cargos que serão ocupados variam, assim como o grau de exigência no quesito escolaridade, que contempla o ensino fundamental, médio e superior.

Aos que se interessarem mais pelas oportunidades da Agência de Transporte Metropolitano do Pará, há disputa será pelas 67 vagas previstas, sem formação de cadastro reserva. Nessa oportunidade, a organização fica sob responsabilidade da Consuplan, banca que saiu vitoriosa no processo licitatório de seleção. O certame é aguardado desde 2023, mas não registrou nenhuma nova movimentação após a definição da banca.

Entre os concursos com banca já definida ao nível nacional, chamam atenção, seleções como a da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT), que ofertará 150 vagas para analista, com remuneração de R$ 9.954,43, sob organização da Fundação Cesgranrio. Também avançam concursos como o da Fapesp (SP), com vagas para analista administrativo e de sistemas, salários entre R$ 6,6 mil e R$ 10,5 mil, e o da Agetransp (RJ), organizado pela FGV.

Já os concursos com comissão formada, etapa que antecede a escolha da banca, somam a maioria das seleções previstas para 2026. Nesse grupo estão órgãos como Seplag RJ, com 60 vagas para carreiras estratégicas e salário inicial superior a R$ 10 mil; departamentos de trânsito de vários estados, incluindo Espírito Santo, Maranhão e Rondônia; além de institutos de previdência, secretarias de assistência social e autarquias de infraestrutura.

Oportunidades com banca definida

Concurso Badesul (Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS)

Status: Banca contratada (Instituto Legalle)

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 3.431,38 e R$ 7.202,81 + benefícios (último edital)

Concurso SEMA MT (Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso)

Status: Banca definida (Fundação Cesgranrio)

Cargo: Analista

Formação: Nível superior

Vagas: 150

Salário: R$ 9.954,43

Concurso Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)

Status: Banca definida (Vunesp)

Cargo: Analista Administrativo e de Sistemas

Formação: Nível superior

Vagas: 17

Salário: R$ 6.613,69 a R$ 10.571,65

Concurso EPC PB (Empresa Paraibana de Comunicação)

Status: Banca definida (Instituto Nosso Rumo)

Cargos: Auxiliar de Serviços Gráficos, Cortador, Operador de Acabamento e Técnicos em Impressão

Formação: Médio e superior

Vagas: 159

Salário: R$ 1.800,00 a R$ 3.000,00 (último edital)

Concurso IPECE – CE

Status: Banca definida (Instituto Avalia)

Cargo: Analista de Políticas Públicas

Formação: Nível superior

Vagas: 09

Salário: R$ 4.402,88

Concurso CTMac (Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá)

Status: Banca definida (Instituto de Desenvolvimento Social Ágata)

Cargo: Agente de Trânsito

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: a definir

Concurso CaraguaPrev

Status: Banca contratada (Vunesp)

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.378,94 e R$ 4.436,80 (último edital – 2011)

Concurso IPREMA Mairiporã (SP)

Status: Banca contratada (Nosso Rumo)

Cargos: a definir

Formação: Todos os níveis

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05 (último edital)

Concurso SEINFRA GO

Status: Banca definida (Instituto Verbena/UFG)

Cargo: Analista Técnico de Infraestrutura

Formação: Nível superior

Vagas: 300 previstas

Salário: R$ 5.646,35

Concurso Agetransp RJ

Status: Banca definida (FGV)

Cargos: Especialista, Analista e Assistente

Formação: Médio e superior

Vagas: 25

Salário: R$ 2.844,53 a R$ 6.788,11

Concurso SEIRH – PB

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: a definir

Concurso IMETROPARÁ – PA

Status: Banca contratada (Cetap)

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: 66 previstas

Salário: a definir

Concurso AGTRAN PA

Status: Banca definida (Consulplan)

Cargos: Vários

Formação: Médio, médio/técnico e superior

Vagas: 67 previstas

Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27

Concurso URB Recife / EMLURB Recife (PE)

Status: Banca definida (IBFC)

Cargos: Vários

Formação: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: 162

Salário: R$ 2.500,00 a R$ 6.000,00

Concurso ITERPA – PA

Status: Banca definida (AOCP)

Cargos: Vários

Formação: Fundamental, médio e superior

Vagas: 112 + CR

Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84

Concurso PCMG Administrativo

Status: Banca definida (Cebraspe)

Cargo: Técnico Assistente

Formação: Nível médio

Vagas: 104

Salário: R$ 1.729,10 (último edital)

Concurso Procon RJ

Status: Banca definida (IDECAN)

Cargos: Vários

Formação: Médio e superior

Vagas: 30 + até 100 CR

Salário: R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87



Oportunidades com comissão formada

Concurso Sead MA (Secretaria de Estado da Administração do Maranhão)

Status: Comissão formada

Cargo: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.750,00, R$ 3.890,00 e R$ 9.600,00 – último edital

Concurso MT Prev (Fundação Mato Grosso Previdência)

Status: Comissão formada

Cargo: Analista e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social; Analista e Técnico Administrativo

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 3.100,88 a R$ 7.845,50

Concurso CODEG Guarapari (Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.805,42 a R$ 2.912,00 – último edital

Concurso Jucern (Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Prevcom SP (Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso DER AL (Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas)

Status: Comissão formada

Cargos: Assessor Técnico

Formação: Nível superior

Vagas: 10 + 10 CR

Salário: R$ 1.800,00 a R$ 6.600,00

Concurso ALPREV (Alagoas Previdência)

Status: Comissão formada

Cargos: Analista Previdenciário

Formação: A definir

Vagas: 20 + 20 CR

Salário: A definir

Concurso Procon ES (Instituto de Defesa do Consumidor do Espírito Santo)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso FAPERN (Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Funalfa MG (Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 856,13 a R$ 2.388,70 – último edital

Concurso Secult AP (Secretaria do Estado de Cultura do Amapá)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso URBEL (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.480,96 a R$ 5.114,29 – último edital

Concurso SAPE SC (Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária)

Status: Comissão formada

Cargo: A definir

Formação: Superior

Vagas: 20

Salário: A definir

Concurso DER SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Seplag RJ (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro)

Status: Comissão formada

Cargos: EPPGG e APO

Formação: Superior

Vagas: 60

Salário: R$ 10.182,18 (remuneração base + gratificação)

Concurso Detran RN (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: Nível médio, técnico e superior

Vagas: 80

Salário: R$ 1.400,00 a R$ 5.164,30

Concurso SEAS AM (Secretaria Estadual de Assistência Social do Amazonas)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso AmazonPrev (Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas)

Status: Comissão formada

Cargos: Analista e Assistente Previdenciário

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso IPE PREV (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 4.200,00 a R$ 9.000,00 – último edital

Concurso Seger ES (Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo)

Status: Comissão definida

Cargo: Analista do Executivo

Vagas: A definir

Formação: Nível superior

Salário: R$ 7.547,78

Concurso IDAF ES (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo)

Status: Comissão definida

Cargo: A definir

Vagas: A definir

Formação: A definir

Salário: R$ 1.584,34 a R$ 7.547,78

Concurso ManausPrev (Manaus Previdência)

Status: Edital anunciado para 2026

Cargos: Analista e Técnico Previdenciário

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 5.500,00 a R$ 8.300,00

Concurso CEASA RN (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte)

Status: Comissão formada

Cargo: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso SETASC MT (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso)

Status: Comissão formada

Cargo: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 4.000,00 e R$ 4.500,00 – último edital (PSS)

Concurso Ceturb ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo)

Status: Comissão formada | escolha da banca

Cargos: A definir

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.407,00 a R$ 3.090,00 – último edital

Concurso DEMHAB Porto Alegre (Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Codhab DF (Companhia do Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.500,00 a R$ 4.995,45 – último edital

Concurso CODEGO (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás)

Status: Comissão formada

Cargos: Eletrotécnico, Tecnólogo, Técnico e Assistente Administrativo

Formação: Níveis técnico e superior

Vagas: 51

Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00

Concurso Secec RJ (Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Sejusc AM (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso SEMA AP (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Amapá)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso SEDES DF (Secretaria de Desenvolvimento Social)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: Especialista e Técnico em Assistência Social

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 20 previstas

Salário: R$ 4.112,20 a R$ 7.705,13

Concurso IPERON – RO (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.517,35 e R$ 4.475,71 – último edital

Concurso IPAM Porto Velho – RO (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: Analista, Técnico e Procurador Autárquico

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 70 previstas

Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações

Concurso FUNAP DF (Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso EPT Maricá – RJ (Empresa de Transportes Públicos)

Status: Em fase de escolha da banca

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: Até R$ 6,6 mil – último edital

Concurso IDACE – CE (Instituto do Desenvolvimento Agrário)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso IEEA – RJ (Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura)

Status: Comissão formada

Cargos: Engenheiro e Arquiteto

Formação: Superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 4.229,76 – último edital

Concurso IMETRO SC (Instituto de Metrologia de Santa Catarina)

Status: Comissão formada

Cargos: Agente Administrativo e Agente Fiscal

Formação: Nível superior

Vagas: Entre 35 e 50

Salário: A definir

Concurso SOHIDRA – CE (Superintendência de Obras Hidráulicas)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: Nível superior

Vagas: 50

Salário: A definir

Concurso RJPrev – RJ (Fundação de Previdência Complementar)

Status: Comissão formada

Cargos: Analista e Técnico em Previdência Complementar

Formação: Nível superior

Vagas: 5 + CR

Salário: R$ 3.910,90 a R$ 5.775,50



Concurso SEADES BA (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Detran RO (Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.629,29 a R$ 6.057,76

Concurso Detran RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro)

Status: Anunciado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.000,00 a R$ 1.750,00 + adicionais

Concurso Detran MA (Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: 121

Salário: R$ 1.400,00 e R$ 4.400,00

Concurso Detran ES (Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo)

Status: Comissão formada

Cargos: Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 94

Salário: R$ 2.409,75 e R$ 5.179,94

Concurso Seplag AL (Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas)

Status: Comissão formada

Cargos: Gestor

Formação: Nível superior

Vagas: 15 + 15 CR

Salário: R$ 2.303,50 a R$ 6.825,50 – último PSS

Concurso Procon AL (Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.765,00 – último PSS

Concurso DER DF (Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal)

Status: Comissão formada

Cargos: Analista e Técnico

Formação: Nível médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 4.135,56 a R$ 7.539,42

Concurso IMA AL (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: 122 previstas

Salário: R$ 1.800,00 a R$ 9.324,01

Concurso SEDS GO (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás)

Status: Comissão formada

Cargos: Agente Socioeducativo e Analista Técnico de Assistência Social

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 371

Salário: A definir

Concurso SRH – CE (Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: Nível superior

Vagas: 50

Salário: A definir

Concurso AGEPAR PR (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná)

Status: Grupo de trabalho formado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.298,76 a R$ 6.869,29 – último edital

Concurso Detran AL (Departamento Estadual de Trânsito)

Status: Comissão formada

Cargos: Analista e Assistente de Trânsito

Formação: Nível superior

Vagas: 60

Salário: R$ 3.024,82 a R$ 5.041,37

Concurso IPERN (Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais)

Status: Comissão formada

Cargo: A definir

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 90

Salário: A definir