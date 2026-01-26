Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará
Destaque vai para órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação
Comissões formadas, bancas contratadas e editais em fase final de preparação indicam que 2026 será um ano movimentado para concursos administrativos, especialmente em órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação. As oportunidades estão espalhadas em diferentes estados, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior e salários que superam os R$ 10 mil, a depender da instituição e cargo.
No Pará, ao menos três concursos administrativos já estão em estágio avançado: ITERPA, com 112 vagas mais cadastro reserva; AGTRAN, com 67 vagas previstas para níveis médio e superior; e IMETROPARÁ, que deve ofertar 66 vagas. As bancas já estão contratadas ou definidas, o que indica publicação de editais nos próximos meses.
Entre as opções de concursos no estado, os valores ofertados chegam a R$ 3.518,84, no caso do certame para o Iterpa. O concurso prevê o preenchimento de 112 vagas, além da formação de cadastro reserva e já possui a banca organizadora definida, sendo do Instituto AOCP essa responsabilidade. Os cargos que serão ocupados variam, assim como o grau de exigência no quesito escolaridade, que contempla o ensino fundamental, médio e superior.
Aos que se interessarem mais pelas oportunidades da Agência de Transporte Metropolitano do Pará, há disputa será pelas 67 vagas previstas, sem formação de cadastro reserva. Nessa oportunidade, a organização fica sob responsabilidade da Consuplan, banca que saiu vitoriosa no processo licitatório de seleção. O certame é aguardado desde 2023, mas não registrou nenhuma nova movimentação após a definição da banca.
Entre os concursos com banca já definida ao nível nacional, chamam atenção, seleções como a da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT), que ofertará 150 vagas para analista, com remuneração de R$ 9.954,43, sob organização da Fundação Cesgranrio. Também avançam concursos como o da Fapesp (SP), com vagas para analista administrativo e de sistemas, salários entre R$ 6,6 mil e R$ 10,5 mil, e o da Agetransp (RJ), organizado pela FGV.
Já os concursos com comissão formada, etapa que antecede a escolha da banca, somam a maioria das seleções previstas para 2026. Nesse grupo estão órgãos como Seplag RJ, com 60 vagas para carreiras estratégicas e salário inicial superior a R$ 10 mil; departamentos de trânsito de vários estados, incluindo Espírito Santo, Maranhão e Rondônia; além de institutos de previdência, secretarias de assistência social e autarquias de infraestrutura.
Oportunidades com banca definida
Concurso Badesul (Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS)
Status: Banca contratada (Instituto Legalle)
Cargo: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 3.431,38 e R$ 7.202,81 + benefícios (último edital)
Concurso SEMA MT (Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso)
Status: Banca definida (Fundação Cesgranrio)
Cargo: Analista
Formação: Nível superior
Vagas: 150
Salário: R$ 9.954,43
Concurso Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)
Status: Banca definida (Vunesp)
Cargo: Analista Administrativo e de Sistemas
Formação: Nível superior
Vagas: 17
Salário: R$ 6.613,69 a R$ 10.571,65
Concurso EPC PB (Empresa Paraibana de Comunicação)
Status: Banca definida (Instituto Nosso Rumo)
Cargos: Auxiliar de Serviços Gráficos, Cortador, Operador de Acabamento e Técnicos em Impressão
Formação: Médio e superior
Vagas: 159
Salário: R$ 1.800,00 a R$ 3.000,00 (último edital)
Concurso IPECE – CE
Status: Banca definida (Instituto Avalia)
Cargo: Analista de Políticas Públicas
Formação: Nível superior
Vagas: 09
Salário: R$ 4.402,88
Concurso CTMac (Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá)
Status: Banca definida (Instituto de Desenvolvimento Social Ágata)
Cargo: Agente de Trânsito
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: a definir
Concurso CaraguaPrev
Status: Banca contratada (Vunesp)
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.378,94 e R$ 4.436,80 (último edital – 2011)
Concurso IPREMA Mairiporã (SP)
Status: Banca contratada (Nosso Rumo)
Cargos: a definir
Formação: Todos os níveis
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05 (último edital)
Concurso SEINFRA GO
Status: Banca definida (Instituto Verbena/UFG)
Cargo: Analista Técnico de Infraestrutura
Formação: Nível superior
Vagas: 300 previstas
Salário: R$ 5.646,35
Concurso Agetransp RJ
Status: Banca definida (FGV)
Cargos: Especialista, Analista e Assistente
Formação: Médio e superior
Vagas: 25
Salário: R$ 2.844,53 a R$ 6.788,11
Concurso SEIRH – PB
Status: Banca definida (Instituto AOCP)
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: a definir
Concurso IMETROPARÁ – PA
Status: Banca contratada (Cetap)
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: 66 previstas
Salário: a definir
Concurso AGTRAN PA
Status: Banca definida (Consulplan)
Cargos: Vários
Formação: Médio, médio/técnico e superior
Vagas: 67 previstas
Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27
Concurso URB Recife / EMLURB Recife (PE)
Status: Banca definida (IBFC)
Cargos: Vários
Formação: Níveis médio, técnico e superior
Vagas: 162
Salário: R$ 2.500,00 a R$ 6.000,00
Concurso ITERPA – PA
Status: Banca definida (AOCP)
Cargos: Vários
Formação: Fundamental, médio e superior
Vagas: 112 + CR
Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84
Concurso PCMG Administrativo
Status: Banca definida (Cebraspe)
Cargo: Técnico Assistente
Formação: Nível médio
Vagas: 104
Salário: R$ 1.729,10 (último edital)
Concurso Procon RJ
Status: Banca definida (IDECAN)
Cargos: Vários
Formação: Médio e superior
Vagas: 30 + até 100 CR
Salário: R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87
Oportunidades com comissão formada
Concurso Sead MA (Secretaria de Estado da Administração do Maranhão)
Status: Comissão formada
Cargo: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 1.750,00, R$ 3.890,00 e R$ 9.600,00 – último edital
Concurso MT Prev (Fundação Mato Grosso Previdência)
Status: Comissão formada
Cargo: Analista e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social; Analista e Técnico Administrativo
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: A definir
Salário: R$ 3.100,88 a R$ 7.845,50
Concurso CODEG Guarapari (Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 1.805,42 a R$ 2.912,00 – último edital
Concurso Jucern (Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso Prevcom SP (Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso DER AL (Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas)
Status: Comissão formada
Cargos: Assessor Técnico
Formação: Nível superior
Vagas: 10 + 10 CR
Salário: R$ 1.800,00 a R$ 6.600,00
Concurso ALPREV (Alagoas Previdência)
Status: Comissão formada
Cargos: Analista Previdenciário
Formação: A definir
Vagas: 20 + 20 CR
Salário: A definir
Concurso Procon ES (Instituto de Defesa do Consumidor do Espírito Santo)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso FAPERN (Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso Funalfa MG (Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 856,13 a R$ 2.388,70 – último edital
Concurso Secult AP (Secretaria do Estado de Cultura do Amapá)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso URBEL (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 1.480,96 a R$ 5.114,29 – último edital
Concurso SAPE SC (Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária)
Status: Comissão formada
Cargo: A definir
Formação: Superior
Vagas: 20
Salário: A definir
Concurso DER SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso Seplag RJ (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro)
Status: Comissão formada
Cargos: EPPGG e APO
Formação: Superior
Vagas: 60
Salário: R$ 10.182,18 (remuneração base + gratificação)
Concurso Detran RN (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: Nível médio, técnico e superior
Vagas: 80
Salário: R$ 1.400,00 a R$ 5.164,30
Concurso SEAS AM (Secretaria Estadual de Assistência Social do Amazonas)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso AmazonPrev (Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas)
Status: Comissão formada
Cargos: Analista e Assistente Previdenciário
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso IPE PREV (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 4.200,00 a R$ 9.000,00 – último edital
Concurso Seger ES (Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo)
Status: Comissão definida
Cargo: Analista do Executivo
Vagas: A definir
Formação: Nível superior
Salário: R$ 7.547,78
Concurso IDAF ES (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo)
Status: Comissão definida
Cargo: A definir
Vagas: A definir
Formação: A definir
Salário: R$ 1.584,34 a R$ 7.547,78
Concurso ManausPrev (Manaus Previdência)
Status: Edital anunciado para 2026
Cargos: Analista e Técnico Previdenciário
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: A definir
Salário: R$ 5.500,00 a R$ 8.300,00
Concurso CEASA RN (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte)
Status: Comissão formada
Cargo: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso SETASC MT (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso)
Status: Comissão formada
Cargo: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 4.000,00 e R$ 4.500,00 – último edital (PSS)
Concurso Ceturb ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo)
Status: Comissão formada | escolha da banca
Cargos: A definir
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: A definir
Salário: R$ 1.407,00 a R$ 3.090,00 – último edital
Concurso DEMHAB Porto Alegre (Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso Codhab DF (Companhia do Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 2.500,00 a R$ 4.995,45 – último edital
Concurso CODEGO (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás)
Status: Comissão formada
Cargos: Eletrotécnico, Tecnólogo, Técnico e Assistente Administrativo
Formação: Níveis técnico e superior
Vagas: 51
Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00
Concurso Secec RJ (Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso Sejusc AM (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso SEMA AP (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Amapá)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso SEDES DF (Secretaria de Desenvolvimento Social)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: Especialista e Técnico em Assistência Social
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: 20 previstas
Salário: R$ 4.112,20 a R$ 7.705,13
Concurso IPERON – RO (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 2.517,35 e R$ 4.475,71 – último edital
Concurso IPAM Porto Velho – RO (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: Analista, Técnico e Procurador Autárquico
Formação: Nível médio e superior
Vagas: 70 previstas
Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações
Concurso FUNAP DF (Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso EPT Maricá – RJ (Empresa de Transportes Públicos)
Status: Em fase de escolha da banca
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: Até R$ 6,6 mil – último edital
Concurso IDACE – CE (Instituto do Desenvolvimento Agrário)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso IEEA – RJ (Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura)
Status: Comissão formada
Cargos: Engenheiro e Arquiteto
Formação: Superior
Vagas: A definir
Salário: R$ 4.229,76 – último edital
Concurso IMETRO SC (Instituto de Metrologia de Santa Catarina)
Status: Comissão formada
Cargos: Agente Administrativo e Agente Fiscal
Formação: Nível superior
Vagas: Entre 35 e 50
Salário: A definir
Concurso SOHIDRA – CE (Superintendência de Obras Hidráulicas)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: Nível superior
Vagas: 50
Salário: A definir
Concurso RJPrev – RJ (Fundação de Previdência Complementar)
Status: Comissão formada
Cargos: Analista e Técnico em Previdência Complementar
Formação: Nível superior
Vagas: 5 + CR
Salário: R$ 3.910,90 a R$ 5.775,50
Concurso SEADES BA (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: A definir
Concurso Detran RO (Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 2.629,29 a R$ 6.057,76
Concurso Detran RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro)
Status: Anunciado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 1.000,00 a R$ 1.750,00 + adicionais
Concurso Detran MA (Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: 121
Salário: R$ 1.400,00 e R$ 4.400,00
Concurso Detran ES (Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo)
Status: Comissão formada
Cargos: Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito
Formação: Nível médio e superior
Vagas: 94
Salário: R$ 2.409,75 e R$ 5.179,94
Concurso Seplag AL (Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas)
Status: Comissão formada
Cargos: Gestor
Formação: Nível superior
Vagas: 15 + 15 CR
Salário: R$ 2.303,50 a R$ 6.825,50 – último PSS
Concurso Procon AL (Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 1.765,00 – último PSS
Concurso DER DF (Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal)
Status: Comissão formada
Cargos: Analista e Técnico
Formação: Nível médio e superior
Vagas: A definir
Salário: R$ 4.135,56 a R$ 7.539,42
Concurso IMA AL (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: 122 previstas
Salário: R$ 1.800,00 a R$ 9.324,01
Concurso SEDS GO (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás)
Status: Comissão formada
Cargos: Agente Socioeducativo e Analista Técnico de Assistência Social
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: 371
Salário: A definir
Concurso SRH – CE (Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará)
Status: Comissão formada
Cargos: A definir
Formação: Nível superior
Vagas: 50
Salário: A definir
Concurso AGEPAR PR (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná)
Status: Grupo de trabalho formado
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Salário: R$ 2.298,76 a R$ 6.869,29 – último edital
Concurso Detran AL (Departamento Estadual de Trânsito)
Status: Comissão formada
Cargos: Analista e Assistente de Trânsito
Formação: Nível superior
Vagas: 60
Salário: R$ 3.024,82 a R$ 5.041,37
Concurso IPERN (Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais)
Status: Comissão formada
Cargo: A definir
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: 90
Salário: A definir
