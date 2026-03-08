Inscrições para PSS da Fundação Parápaz encerram nesta segunda-feira (9)

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2026 da Fundação Parápaz, vinculada ao Governo do Pará, encerram nesta segunda-feira (9). A seleção oferta 41 vagas temporárias para níveis superior, médio e fundamental, com atuação em diversos municípios do estado. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, pela internet, até as 23h59 desta segunda-feira (09).

O período de inscrição, que começou em 5 de março, deve ser realizado exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processos Seletivos (SIPROS). Não há cobrança de taxa para participação no processo seletivo.

Segundo o edital, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com contratos temporários de 12 meses. Os vínculos podem ser prorrogados por igual período, conforme a necessidade da administração pública.

Vagas, áreas e remuneração

O processo seletivo contempla oportunidades em diversas áreas. Para os cargos de nível superior, estão disponíveis funções como técnico em gestão social (pedagogia, psicologia e serviço social) e enfermeiro. O vencimento base é de R$ 1.724,64, além de gratificações e benefícios.

Já para nível médio, há vagas para assistente administrativo, assistente de informática e técnico de enfermagem. A remuneração base é de R$ 1.320,00, acrescida de benefícios.

Para nível fundamental, o cargo disponível é o de auxiliar operacional. O vencimento base é de R$ 1.320,00, além dos benefícios.

As vagas estão distribuídas em municípios como Ananindeua, Santa Maria do Pará, Dom Eliseu, Breves, Parauapebas, Óbidos, Portel e Altamira, entre outros.

Etapas da seleção

O PSS será realizado em três fases principais:

Inscrição online ;

; Análise documental e curricular , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Entrevista, que será presencial para candidatos da região metropolitana e por videoconferência para candidatos de outros municípios.

A previsão é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado no dia 31 de março.

A Fundação Parápaz orienta que os candidatos acompanhem todas as etapas e comunicados no site oficial do SIPROS e no Diário Oficial do Estado.