Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Seap abre processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior; saiba mais

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Thaline Silva
fonte

A seleção tem como objetivo suprir demandas temporárias do sistema penitenciário do Estado do Pará (Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) anunciou nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial, a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS)  para a contratação temporária de profissionais de diferentes áreas. O processo prevê a formação de cadastro e o preenchimento de vagas conforme a necessidade da administração penitenciária estadual.

VEJA MAIS 

image Concurso da Marinha oferece 33 vagas de nível superior e terá provas em Belém
Inscrições estarão abertas entre os dias 10 de março e 8 de abril

image Novo concurso da Câmara dos Deputados oferece salários iniciais de R$ 21 mil; saiba mais
Inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro

O processo seletivo contempla cargos de níveis médio, técnico e superior. Entre as funções previstas estão Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil), Analista em Gestão Penitenciária — com formações em Medicina do Trabalho, Ciências Sociais, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social —, além de Analista em Gestão Pública (Estatística). Também há oportunidades para Assistente Administrativo, Assistente de Agropecuária, Assistente de Informática, Auxiliar Operacional, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho.

Inscrições 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site dgp.seap.pa.gov.br/sisp, no período de 29 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026. O edital completo, com informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e critérios de contratação, ainda não estava disponível, mas estará no mesmo endereço eletrônico.

Segundo a Seap, a seleção tem como objetivo suprir demandas temporárias do sistema penitenciário do Estado do Pará, conforme previsto na legislação vigente.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SEAP

PSS
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

OPORTUNIDADE

Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar

O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

19.01.26 22h05

Vagas a vista

Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará

Destaque vai para órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação

26.01.26 7h15

Oportunidade

Inscrições para concurso da Câmara com salário de até R$ 30 mil terminam nesta segunda-feira (26)

Provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março

26.01.26 10h39

CONCURSOS

Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará

Inscrições para Ebserh e CRM PA estão abertas com oportunidades em Belém e interior. Prefeitura paulista oferece o maior vencimento da temporada.

19.01.26 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda