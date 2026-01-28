Seap abre processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior; saiba mais

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) anunciou nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial, a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de diferentes áreas. O processo prevê a formação de cadastro e o preenchimento de vagas conforme a necessidade da administração penitenciária estadual.

O processo seletivo contempla cargos de níveis médio, técnico e superior. Entre as funções previstas estão Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil), Analista em Gestão Penitenciária — com formações em Medicina do Trabalho, Ciências Sociais, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social —, além de Analista em Gestão Pública (Estatística). Também há oportunidades para Assistente Administrativo, Assistente de Agropecuária, Assistente de Informática, Auxiliar Operacional, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site dgp.seap.pa.gov.br/sisp, no período de 29 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026. O edital completo, com informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e critérios de contratação, ainda não estava disponível, mas estará no mesmo endereço eletrônico.

Segundo a Seap, a seleção tem como objetivo suprir demandas temporárias do sistema penitenciário do Estado do Pará, conforme previsto na legislação vigente.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia