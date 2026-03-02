Ufpa abre seleção para professor substituto de Cinema e Audiovisual com salário de até R$ 8 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu na sexta-feira (27 de fevereiro) processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto na área de Cinema e Audiovisual. A seleção oferta uma vaga para o tema “Cinema e Audiovisual: do analógico às novas tecnologias de criação, produção e distribuição”, com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração pode chegar a R$ 8.058,29, a depender da titulação apresentada no momento da contratação. Além do vencimento básico, o cargo prevê auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00.

A contratação será por tempo determinado, conforme estabelece a Lei nº 8.745/1993, que trata da admissão de professores substitutos para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Podem se inscrever candidatos com graduação em Comunicação Social, Cinema e Audiovisual ou Artes, com ou sem pós-graduação.

Inscrições e provas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período das 14h do dia 2 de março até as 17h do dia 16 de março. A taxa de inscrição é de R$ 120, com pagamento por meio de boleto bancário até 18 de março de 2026. A prova está prevista para o dia 19 de abril de 2026.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), integrantes de famílias de baixa renda, ou doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito entre as 14h do dia 2 de março e as 17h do dia 6 de março de 2026, conforme cronograma previsto no edital. O resultado preliminar da análise está previsto para 10 de março de 2026, com resultado definitivo em 13 de março de 2026.

A homologação da inscrição depende da confirmação do pagamento da taxa ou da concessão da isenção. A universidade informa que o deferimento da inscrição não dispensa a apresentação, no ato da contratação, dos documentos que comprovem a titulação exigida. A qualquer tempo, poderão ser anuladas a inscrição, as provas ou a contratação caso seja constatada irregularidade ou falsidade nas informações prestadas.

As comunicações oficiais, incluindo a lista de inscritos e demais etapas do processo seletivo, serão divulgadas exclusivamente na página do CEPS, no endereço www.ceps.ufpa.br, onde também está disponível o edital nº 11/2026.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia