Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Ufpa abre seleção para professor substituto de Cinema e Audiovisual com salário de até R$ 8 mil

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 120, e seguem até 16 de março

Thaline Silva*
fonte

Podem se inscrever candidatos com graduação em Comunicação Social, Cinema e Audiovisual ou Artes, com ou sem pós-graduação (Foto: Divulgação | UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu na sexta-feira (27 de fevereiro) processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto na área de Cinema e Audiovisual. A seleção oferta uma vaga para o tema “Cinema e Audiovisual: do analógico às novas tecnologias de criação, produção e distribuição”, com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração pode chegar a R$ 8.058,29, a depender da titulação apresentada no momento da contratação. Além do vencimento básico, o cargo prevê auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00.

A contratação será por tempo determinado, conforme estabelece a Lei nº 8.745/1993, que trata da admissão de professores substitutos para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Podem se inscrever candidatos com graduação em Comunicação Social, Cinema e Audiovisual ou Artes, com ou sem pós-graduação.

VEJA MAIS 

image Sectet abre 40 vagas para curso técnico em Mecânica de Aeronaves em Belém; veja como participar
Inscrições seguem até 6 de março e seleção será realizada por ordem de inscrição para formação gratuita na EPAC

image Concursos no Pará abrem mais de 1.000 vagas em 2026 com salários de até R$ 8 mil
Marinha, UFPA, UFRA, Prefeitura de Marabá e FUNAI concentram oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com inscrições abertas nas próximas semanas

Inscrições e provas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período das 14h do dia 2 de março até as 17h do dia 16 de março. A taxa de inscrição é de R$ 120, com pagamento por meio de boleto bancário até 18 de março de 2026. A prova está prevista para o dia 19 de abril de 2026.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), integrantes de famílias de baixa renda, ou doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito entre as 14h do dia 2 de março e as 17h do dia 6 de março de 2026, conforme cronograma previsto no edital. O resultado preliminar da análise está previsto para 10 de março de 2026, com resultado definitivo em 13 de março de 2026.

A homologação da inscrição depende da confirmação do pagamento da taxa ou da concessão da isenção. A universidade informa que o deferimento da inscrição não dispensa a apresentação, no ato da contratação, dos documentos que comprovem a titulação exigida. A qualquer tempo, poderão ser anuladas a inscrição, as provas ou a contratação caso seja constatada irregularidade ou falsidade nas informações prestadas.

As comunicações oficiais, incluindo a lista de inscritos e demais etapas do processo seletivo, serão divulgadas exclusivamente na página do CEPS, no endereço www.ceps.ufpa.br, onde também está disponível o edital nº 11/2026.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

UFPA

Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

Concurso

Concursos no Pará abrem mais de 1.000 vagas em 2026 com salários de até R$ 8 mil

Marinha, UFPA, UFRA, Prefeitura de Marabá e FUNAI concentram oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com inscrições abertas nas próximas semanas

02.03.26 7h00

Capacitação

Sectet abre 40 vagas para curso técnico em Mecânica de Aeronaves em Belém; veja como participar

Inscrições seguem até 6 de março e seleção será realizada por ordem de inscrição para formação gratuita na EPAC

26.02.26 13h25

Estágio

MPT PA-AP abre processo seletivo de estágio 2026 com bolsas de até R$ 2 mil

Inscrições seguem até 6 de março; há vagas para Belém, Marabá, Santarém e Macapá em cursos como Direito, Jornalismo e TI

24.02.26 9h35

Estágio

MPT PA-AP prorroga inscrições para processo seletivo de estágio até 13 de março

Podem se inscrever estudantes de Administração, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito

27.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda