MPT PA-AP prorroga inscrições para processo seletivo de estágio até 13 de março

O Ministério Público do Trabalho (MPT) da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, prorrogou as inscrições do Processo Seletivo de Estágio 2026 até o dia 13 de março. Além da ampliação do prazo, o edital de retificação também alterou a data da prova, incluiu novas instituições conveniadas e atualizou a documentação exigida para candidatos de pós-graduação.

De acordo com o órgão, a inscrição deve ser confirmada presencialmente até 13 de março, no horário das 9h às 14h. Com a mudança no cronograma, a aplicação da prova está prevista para o dia 15 de abril de 2026, das 14h às 17h, no horário de Brasília.

VEJA MAIS

O edital passou a incluir como instituições conveniadas a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Também houve atualização na lista de documentos exigidos para estudantes de pós-graduação.

Para esse público, será obrigatória a apresentação de documento de conclusão do curso. Em caráter excepcional, será aceita declaração da instituição de ensino que comprove o cumprimento de todos os componentes curriculares e informe o agendamento da colação de grau ou cerimônia de conclusão até data não posterior a 12 de maio de 2026.

As vagas e a formação de cadastro de reserva são destinadas à sede do MPT em Belém, além das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Marabá, Santarém e Macapá.

Podem participar estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito, tanto de graduação quanto de pós-graduação, conforme os requisitos estabelecidos no edital.

A jornada de estágio será de 20 horas semanais. O valor da bolsa-estágio é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e R$ 2.055,65 para estudantes de pós-graduação, ambos condicionados à frequência