MPT PA-AP abre processo seletivo de estágio 2026 com bolsas de até R$ 2 mil

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) abre na próxima segunda-feira (23) as inscrições para o 1º Processo Seletivo de Estágio 2026. Os interessados poderão se inscrever até 6 de março, por meio do site da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região (PRT8).

Há vagas e formação de cadastro de reserva para estudantes de Direito (graduação e pós-graduação), Administração ou Gestão Pública, Biblioteconomia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação. As oportunidades são destinadas à sede, em Belém (PA), e às Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Marabá (PA), Santarém (PA) e Macapá (AP).

A jornada de estágio é de 20 horas semanais. A bolsa é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e R$ 2.055,65 para pós-graduandos, ambas condicionadas à frequência integral. Também é oferecido auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial.

VEJA MAIS

Pré-requisitos

Entre os pré-requisitos para graduação, o estudante deve estar matriculado em instituição de ensino conveniada ou com convênio em andamento com a PRT8. No momento da admissão, é preciso ter concluído pelo menos o 1º ano ou 2º semestre do curso, quando a graduação tiver duração igual ou superior a seis semestres, ou o 1º semestre, nos cursos com duração inferior a seis semestres.

Para a pós-graduação, é exigida a conclusão do curso de Direito e matrícula, no ato da convocação, em curso na área do Direito reconhecido pelo MEC, seja lato sensu (com carga mínima de 360 horas) ou stricto sensu, também em instituição conveniada ou com convênio em andamento com a PRT8.

Prova e inscrição

Para participar, o candidato deve realizar a inscrição online e anexar os documentos exigidos no edital, como documento de identificação com foto e declaração atualizada de matrícula. No caso da pós-graduação, é necessário apresentar diploma de graduação em Direito. Além da inscrição eletrônica, é obrigatória a confirmação presencial entre os dias 23 de fevereiro e 6 de março, das 9h às 14h, na unidade para a qual o estudante se inscreveu.

A prova objetiva está prevista para 14 de abril de 2026, das 14h às 17h (horário de Brasília), em local a ser divulgado previamente. No momento da confirmação da inscrição, o candidato poderá, de forma facultativa, doar 1 kg de alimento não perecível, destinado a entidades filantrópicas do Pará e do Amapá. A doação é voluntária e não influencia na homologação da inscrição ou na classificação.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia