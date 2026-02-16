CIEE oferece vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.400; veja como participar
Oportunidades de estágio são abertas pelo CIEE para diferentes cursos
O Pará tem 24 vagas de estágio e uma vaga para aprendizado, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.400,00, além de auxílio-transporte.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Arquitetura e Urbanismo (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 14h às 18h
• Requisitos: Cursando do 5º ao 9º semestre
• Código da OE: 5942295
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5942295
Marketing (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 1.400,00 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre
• Código da OE: 5929759
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5929759
Técnico em Elétrica/Eletrônica (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 5941209
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5941209
Administração (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 12h59 às 17h59
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 5933667
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5933667
Técnico Administrativo (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre
• Código da OE: 5901193
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193
Recursos Humanos (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 792,18 + auxílio transporte
• Carga horária: 8h às 12h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 5940847
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5940847
Técnico em Marketing (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 10º semestre
• Código da OE: 5916932
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5916932
Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10h às 16h30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 5943944
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5943944
Ensino Superior em Logística (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 8h às 14h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5905252
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905252
Engenharia Civil (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 7h às 12h
• Requisitos: Cursando do 2º ao 9º semestre
• Código da OE: 5911295
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5911295
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia
