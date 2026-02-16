CIEE oferece vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.400; veja como participar

O Pará tem 24 vagas de estágio e uma vaga para aprendizado, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.400,00, além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Arquitetura e Urbanismo (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 14h às 18h

• Requisitos: Cursando do 5º ao 9º semestre

• Código da OE: 5942295

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5942295

Marketing (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 1.400,00 + auxílio transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre

• Código da OE: 5929759

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5929759

Técnico em Elétrica/Eletrônica (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 5941209

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5941209

Administração (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 12h59 às 17h59

• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

• Código da OE: 5933667

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5933667

Técnico Administrativo (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre

• Código da OE: 5901193

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193

Recursos Humanos (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 792,18 + auxílio transporte

• Carga horária: 8h às 12h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

• Código da OE: 5940847

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5940847

Técnico em Marketing (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 10º semestre

• Código da OE: 5916932

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5916932

Engenharia de Produção (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 10h às 16h30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

• Código da OE: 5943944

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5943944

Ensino Superior em Logística (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5905252

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905252

Engenharia Civil (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 7h às 12h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 9º semestre

• Código da OE: 5911295

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5911295

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia