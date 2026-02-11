Capa Jornal Amazônia
Museu Goeldi abre processo seletivo para estágio em Belém; veja como se inscrever

Inscrições exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro

Thaline Silva*
fonte

Estágio abre oportunidade para alunos de diversos cursos (Reprodução / Agência Pará)

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, abriu processo seletivo para estágio não obrigatório remunerado de nível superior, com vaga imediata e formação de cadastro de reserva. A bolsa é de R$ 787,98, além de auxílio-transporte de R$ 10 por dia e seguro contra acidentes pessoais. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro.

As oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos de Pedagogia, Turismo, Museologia e Licenciaturas em Geografia, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Intercultural Indígena, Língua Portuguesa, História e Ciências Sociais. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio deste formulário eletrônico, disponível na internet até 19 de fevereiro, às 23h59 (horário de Brasília). No ato da inscrição, o candidato deverá informar o código da vaga e anexar histórico escolar atualizado, contendo informações sobre período, média, disciplinas cursadas e pendentes.

Requisitos 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação compatível com a área da vaga;

• Não estar cursando o primeiro ou o último período, salvo previsão específica no perfil da vaga;

• Ter média acadêmica igual ou superior a 7,0;

• Não possuir mais de cinco reprovações no histórico escolar;

Etapas do processo seletivo 

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste na análise do formulário de inscrição e do histórico escolar, com pontuação máxima de 50 pontos. Para avançar à fase seguinte, é necessário obter no mínimo 25 pontos. Até dez candidatos por vaga imediata serão convocados para a próxima etapa.

A segunda fase inclui análise curricular e prova escrita. Nessa etapa, os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória das atividades informadas no currículo, como cursos, estágios, projetos de pesquisa ou extensão, desde que relacionados à área pretendida. A pontuação máxima será de 100 pontos, sendo exigido o mínimo de 60 pontos para aprovação.

O não comparecimento à segunda fase na data e horário estabelecidos resultará em desclassificação, salvo em casos devidamente justificados com antecedência mínima de 24 horas e relacionados a doenças infectocontagiosas previstas no edital.

O resultado e demais informações sobre o processo seletivo serão divulgados no site oficial do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de  Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

