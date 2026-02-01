Capa Jornal Amazônia
Concursos previstos na Região Norte tem salários de até quase R$ 40 mil; veja lista

Pará concentra mais de 1,4 mil vagas previstas, com oportunidades em áreas como segurança pública, meio ambiente e fiscalização, e salários que chegam a quase R$ 13 mil.

Jéssica Nascimento
fonte

Os maiores salários da região ultrapassam a faixa dos R$ 30 mil, como no Tribunal de Contas do Acre e na Secretaria de Finanças de Rondônia, enquanto estados como Amazonas e Tocantins oferecem remunerações acima de R$ 20 mil para cargos fiscais e policiais. (Foto: Freepik)

Concursos públicos previstos na Região Norte prometem movimentar o cenário dos concurseiros nos próximos meses, com seleções que abrangem órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da área de segurança pública. Os maiores salários da região ultrapassam a faixa dos R$ 30 mil, como no Tribunal de Contas do Acre e na Secretaria de Finanças de Rondônia, enquanto estados como Amazonas e Tocantins oferecem remunerações acima de R$ 20 mil para cargos fiscais e policiais

O estado do Acre desponta como uma das principais apostas para concurseiros da Região Norte nos próximos meses. As seleções previstas têm  oportunidades para níveis médio e superior e salários que variam de pouco mais de R$ 1,3 mil a mais de R$ 37 mil. Entre os destaques estão concursos já com comissão formada, como os da Câmara de Rio Branco, PGE-AC, Aleac, TCE-AC e PM-AC, além do certame da Controladoria-Geral do Estado, oficialmente previsto para 2026. 

No Amapá, as seleções previstas abrangem áreas estratégicas como segurança pública, educação e saúde, com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior e salários que podem ultrapassar R$ 13 mil. Entre os destaques estão o novo concurso da Polícia Civil, que já teve anúncio oficial, além de seleções robustas na Secretaria de Educação e na Secretaria de Estado de Saúde, algumas já com banca definida ou comissão formada, indicando que os editais podem ser publicados nos próximos meses.

Os certames, no Amazonas, reúnem vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que vão desde cerca de R$ 1,4 mil até mais de R$ 24 mil, além de benefícios. Destaque para concursos já com banca definida ou comissão formada, como o ISS Manaus, CGE-AM, SEMED Manaus e Guarda Civil de Manaus, que juntos somam milhares de vagas previstas. 

No Pará, juntos, os certames somam mais de 1.400 vagas, além de cadastros de reserva, com salários que variam de cerca de R$ 1,2 mil a quase R$ 13 mil, abrangendo áreas administrativas, fiscais, ambientais, de segurança pública e técnica. Destaque para concursos de grande porte, como os da Polícia Científica, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal de Belém, além de seleções importantes em órgãos estaduais e municipais, como a Semas PA, ITERPA e a Secretaria Municipal de Finanças da capital.

Em Rondônia, os salários variam de cerca de R$ 937 até mais de R$ 26 mil, além de gratificações e adicionais em alguns cargos. Entre os destaques estão a Sefin RO, com uma das maiores remunerações do estado, a Câmara de Ariquemes, que prevê 40 vagas, e a Prefeitura de Ji-Paraná, cujo edital é considerado iminente. 

Em Roraima os certames juntos somam mais de 300 vagas e contemplam candidatos de nível médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil

No Tocantins, os certames previstos têm vagas para níveis médio, técnico e superior, e salários que podem ultrapassar R$ 18 mil, a depender do cargo. Entre os destaques estão o concurso da Secretaria de Estado da Saúde, com mais de 5 mil vagas autorizadas, e o da Polícia Civil, já com comissão formada e ampla faixa salarial, além de seleções aguardadas para o Tribunal de Justiça e a Polícia Penal.

Principais concursos previstos no Acre

Câmara Municipal de Rio Branco

  • Status: comissão formada, sem previsão de edital
  • Cargos: diversos
  • Formação: níveis médio e superior
  • Vagas: 15 + cadastro reserva
  • Salários: de R$ 1.325,25 a R$ 11.488,57 (último edital)
     

Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC)

  • Status: comissão formada
  • Cargos: área administrativa
  • Formação e vagas: a definir
  • Salários: de R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03

Assembleia Legislativa do Acre (Aleac)

  • Status: comissão formada (concurso anunciado pelo presidente da Casa)
  • Cargos: a definir
  • Formação: níveis médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Salários: de R$ 1.311,86 a R$ 3.232,54 (Portal da Transparência)
     

Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)

  • Status: comissão formada
  • Cargo: Conselheiro Substituto
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 1
  • Salário: R$ 37.731,81
  • Banca provável: Cebraspe
     

Polícia Militar do Acre (PM-AC)

  • Status: comissão de estudos formada
  • Cargo: Soldado
  • Formação: nível médio
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 5.007,40

Principais concursos previstos no Amapá em 2026

Polícia Civil do Amapá (PC AP)

  • Status: banca em contratação
  • Cargos: agente e delegado
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Salários: de R$ 4.139,53 a R$ 13.280,01
     

Secretaria de Educação do Amapá (SEED AP) – Educação Indígena

  • Status: banca definida (IDCAP)
  • Cargos: professores, pedagogos, especialistas e auxiliares educacionais
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 209 + 203 cadastro reserva
  • Salários: de R$ 3.308,83 a R$ 6.243,21
     

Secretaria de Educação do Amapá (SEED AP) – Área Administrativa/Educacional

  • Status: banca definida (FGV)
  • Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 319
  • Salários: de R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 (último edital)
     

Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (Sesa AP)

  • Status: comissão formada
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: até 3.000
  • Salários: de R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 (último edital)

Principais concursos previstos no Amazonas em 2026

ISS Manaus (Secretaria Municipal de Finanças)

  • Cargo: Auditor Fiscal
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 10 + 60 cadastro reserva
  • Salário: R$ 24.817,05
  • Status: comissão formada

Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM)

  • Cargo: Auditor de Controle Interno
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 50 previstas
  • Salário: cerca de R$ 13.700
  • Status: comissão formada

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)

  • Cargos: Auditor de Controle Externo e TI
  • Formação: nível superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 11.534,07
  • Status: concurso autorizado

SEMED Manaus (Secretaria Municipal de Educação)

  • Cargos: diversos, com foco em professores
  • Formação: níveis médio e superior
  • Vagas: 1.500 previstas
  • Salário: até R$ 5.773,19
  • Status: banca definida (Instituto Consulplan)
     

Guarda Civil de Manaus

  • Cargo: Guarda Civil Municipal
  • Formação: nível médio
  • Vagas: 590
  • Salário: R$ 2.689,78 (último edital)
  • Status: concurso anunciado, edital previsto para março de 2026
     

ManausPrev (Manaus Previdência)

  • Cargos: Analista e Técnico Previdenciário
  • Formação: nível médio
  • Vagas: a definir
  • Salário: de R$ 5.500,00 a R$ 8.300,00
  • Status: comissão formada, edital confirmado para fevereiro de 2026
     

Câmara Municipal de Manaus

  • Cargos: diversos
  • Formação: níveis médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: de R$ 4.015,33 a R$ 19.748,16
  • Status: comissão formada
     

Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM)

  • Cargos: diversos
  • Formação: níveis médio e superior
  • Vagas: 5 imediatas + cadastro reserva
  • Salário: de R$ 4.713,02 a R$ 8.006,38
  • Status: autorizado, com regulamento publicado
     

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM)

  • Cargos: diversos
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 9 + cadastro reserva
  • Salário: R$ 4.798,75 + benefícios
  • Status: banca definida
     

Prefeitura de Parintins

  • Cargos: 59 cargos distintos
  • Formação: níveis fundamental, médio, técnico e superior
  • Vagas: 328
  • Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2.211,23 (último edital)
  • Status: banca definida (FGV)

Principais concursos previstos no Pará para 2026

Semas PA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade)

  • Status: anunciado
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 479
  • Salários: de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35 (último edital)
     

CRMV PA (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará)

  • Status: banca definida (Instituto Quadrix)
  • Cargos: assistente administrativo e assistente de fiscalização
  • Escolaridade: nível médio
  • Vagas: 3 + cadastro de reserva
  • Salário: R$ 2.610,39 + benefícios
     

ITERPA (Instituto de Terras do Estado do Pará)

  • Status: banca definida (AOCP)
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
  • Vagas: 112 + cadastro de reserva
  • Salários: de R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84
     

Polícia Científica do Pará
 

  • Status: comissão formada
  • Cargos: perito, assistente e outras carreiras
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 200
  • Salário: até R$ 12.954,40
     

Polícia Civil do Pará

  • Status: comissão formada
  • Cargo: escrivão
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 237
  • Salários: de R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64
     

Secretaria Municipal de Finanças de Belém

  • Status: autorizado
  • Cargo: auditor fiscal da Receita Municipal
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 20 + 40 cadastro de reserva
  • Salário: R$ 5.513,14
     

Guarda Civil Municipal de Belém

  • Status: anunciado
  • Cargo: guarda civil municipal
  • Escolaridade: nível médio
  • Vagas: 400
  • Salário: R$ 2.583,80 (último edital)

Concursos previstos em Rondônia para 2026

Prefeitura de Ji-Paraná

  • Status: banca definida (Instituto Consulplan)
  • Cargos: vários
  • Vagas: a definir
  • Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
  • Salário: R$ 937,00 a R$ 9.247,62 (último edital)
     

CGM Porto Velho (Controladoria-Geral do Município)

  • Status: banca definida (Cebraspe)
  • Cargos: Auditor, Contador e Técnico
  • Vagas: 6 + 4 cadastro reserva
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário: R$ 2.754,54 a R$ 3.606,48 + produtividade
     

Guarda Municipal de Porto Velho

  • Status: comissão formada / banca em definição
  • Cargo: Guarda Municipal
  • Vagas: a definir
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário: R$ 4.000,00 + adicionais
     

Câmara Municipal de Ariquemes

  • Status: aprovado
  • Cargos: vários
  • Vagas: 40
  • Escolaridade: médio e superior
  • Salário: R$ 500,35 a R$ 19.993,57 + adicionais
     

IPAM (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores)

  • Status: grupo de trabalho formado
  • Cargos: Analista, Técnico e Procurador Autárquico
  • Vagas: 70 previstas
  • Escolaridade: médio e superior
  • Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações
     

Sefin RO (Secretaria de Estado de Finanças)

  • Status: previsto para 2026
  • Cargo: Auditor Fiscal
  • Vagas: a definir
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário: R$ 26.100,21
     

Polícia Militar de Rondônia

  • Status: solicitado
  • Cargo: Terapeuta Ocupacional
  • Vagas: a definir
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário: R$ 9.755,61 (último edital)

 

Concursos previstos em Roraima para 2026

Câmara Municipal de Boa Vista

  • Status: anunciado
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 70
  • Salários: de R$ 4.434,21 a R$ 5.764,95
     

Polícia Militar de Roraima (PM RR)

  • Status: banca definida (UERR)
  • Cargo: Oficial
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 20 imediatas + 100 em cadastro de reserva
  • Salário: R$ 6.846,22
     

Assembleia Legislativa de Roraima (ALE RR)

  • Status: comissão de estudos formada
  • Cargos: Procurador, Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Assistente Legislativo
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 225
  • Salários: até R$ 10.257,02

 

Concursos previstos no Tocantins para 2026

Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO)

  • Status: CNJ solicita novo certame
  • Cargos: Analista Judiciário
  • Formação: nível superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 12.452,95
     

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO)

  • Status: autorizado, com comissão formada
  • Cargos: diversos
  • Formação: níveis médio/técnico e superior
  • Vagas: 5.124
  • Salário: até R$ 3.727,08
     

Polícia Civil do Tocantins

  • Status: autorizado e comissão formada
  • Cargos: vários
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 381 + 71 em cadastro de reserva
  • Salários: de R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60
     

Polícia Penal do Tocantins

  • Status: comissão formada
  • Cargo: policial penal
  • Formação: níveis médio e superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 4.550
     
.
