Concursos previstos na Região Norte tem salários de até quase R$ 40 mil; veja lista

Concursos públicos previstos na Região Norte prometem movimentar o cenário dos concurseiros nos próximos meses, com seleções que abrangem órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da área de segurança pública. Os maiores salários da região ultrapassam a faixa dos R$ 30 mil, como no Tribunal de Contas do Acre e na Secretaria de Finanças de Rondônia, enquanto estados como Amazonas e Tocantins oferecem remunerações acima de R$ 20 mil para cargos fiscais e policiais.

O estado do Acre desponta como uma das principais apostas para concurseiros da Região Norte nos próximos meses. As seleções previstas têm oportunidades para níveis médio e superior e salários que variam de pouco mais de R$ 1,3 mil a mais de R$ 37 mil. Entre os destaques estão concursos já com comissão formada, como os da Câmara de Rio Branco, PGE-AC, Aleac, TCE-AC e PM-AC, além do certame da Controladoria-Geral do Estado, oficialmente previsto para 2026.

No Amapá, as seleções previstas abrangem áreas estratégicas como segurança pública, educação e saúde, com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior e salários que podem ultrapassar R$ 13 mil. Entre os destaques estão o novo concurso da Polícia Civil, que já teve anúncio oficial, além de seleções robustas na Secretaria de Educação e na Secretaria de Estado de Saúde, algumas já com banca definida ou comissão formada, indicando que os editais podem ser publicados nos próximos meses.

Os certames, no Amazonas, reúnem vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que vão desde cerca de R$ 1,4 mil até mais de R$ 24 mil, além de benefícios. Destaque para concursos já com banca definida ou comissão formada, como o ISS Manaus, CGE-AM, SEMED Manaus e Guarda Civil de Manaus, que juntos somam milhares de vagas previstas.

No Pará, juntos, os certames somam mais de 1.400 vagas, além de cadastros de reserva, com salários que variam de cerca de R$ 1,2 mil a quase R$ 13 mil, abrangendo áreas administrativas, fiscais, ambientais, de segurança pública e técnica. Destaque para concursos de grande porte, como os da Polícia Científica, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal de Belém, além de seleções importantes em órgãos estaduais e municipais, como a Semas PA, ITERPA e a Secretaria Municipal de Finanças da capital.

Em Rondônia, os salários variam de cerca de R$ 937 até mais de R$ 26 mil, além de gratificações e adicionais em alguns cargos. Entre os destaques estão a Sefin RO, com uma das maiores remunerações do estado, a Câmara de Ariquemes, que prevê 40 vagas, e a Prefeitura de Ji-Paraná, cujo edital é considerado iminente.

Em Roraima os certames juntos somam mais de 300 vagas e contemplam candidatos de nível médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

No Tocantins, os certames previstos têm vagas para níveis médio, técnico e superior, e salários que podem ultrapassar R$ 18 mil, a depender do cargo. Entre os destaques estão o concurso da Secretaria de Estado da Saúde, com mais de 5 mil vagas autorizadas, e o da Polícia Civil, já com comissão formada e ampla faixa salarial, além de seleções aguardadas para o Tribunal de Justiça e a Polícia Penal.

Principais concursos previstos no Acre

Câmara Municipal de Rio Branco

Status: comissão formada, sem previsão de edital

Cargos: diversos

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 15 + cadastro reserva

Salários: de R$ 1.325,25 a R$ 11.488,57 (último edital)



Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC)

Status: comissão formada

Cargos: área administrativa

Formação e vagas: a definir

Salários: de R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03

Assembleia Legislativa do Acre (Aleac)

Status: comissão formada (concurso anunciado pelo presidente da Casa)

Cargos: a definir

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salários: de R$ 1.311,86 a R$ 3.232,54 (Portal da Transparência)



Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)

Status: comissão formada

Cargo: Conselheiro Substituto

Formação: nível superior

Vagas: 1

Salário: R$ 37.731,81

Banca provável: Cebraspe



Polícia Militar do Acre (PM-AC)

Status: comissão de estudos formada

Cargo: Soldado

Formação: nível médio

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.007,40

Principais concursos previstos no Amapá em 2026

Polícia Civil do Amapá (PC AP)

Status: banca em contratação

Cargos: agente e delegado

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salários: de R$ 4.139,53 a R$ 13.280,01



Secretaria de Educação do Amapá (SEED AP) – Educação Indígena

Status: banca definida (IDCAP)

Cargos: professores, pedagogos, especialistas e auxiliares educacionais

Escolaridade: nível superior

Vagas: 209 + 203 cadastro reserva

Salários: de R$ 3.308,83 a R$ 6.243,21



Secretaria de Educação do Amapá (SEED AP) – Área Administrativa/Educacional

Status: banca definida (FGV)

Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 319

Salários: de R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 (último edital)



Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (Sesa AP)

Status: comissão formada

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: até 3.000

Salários: de R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 (último edital)

Principais concursos previstos no Amazonas em 2026

ISS Manaus (Secretaria Municipal de Finanças)

Cargo: Auditor Fiscal

Formação: nível superior

Vagas: 10 + 60 cadastro reserva

Salário: R$ 24.817,05

Status: comissão formada

Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM)

Cargo: Auditor de Controle Interno

Formação: nível superior

Vagas: 50 previstas

Salário: cerca de R$ 13.700

Status: comissão formada

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)

Cargos: Auditor de Controle Externo e TI

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 11.534,07

Status: concurso autorizado

SEMED Manaus (Secretaria Municipal de Educação)

Cargos: diversos, com foco em professores

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 1.500 previstas

Salário: até R$ 5.773,19

Status: banca definida (Instituto Consulplan)



Guarda Civil de Manaus

Cargo: Guarda Civil Municipal

Formação: nível médio

Vagas: 590

Salário: R$ 2.689,78 (último edital)

Status: concurso anunciado, edital previsto para março de 2026



ManausPrev (Manaus Previdência)

Cargos: Analista e Técnico Previdenciário

Formação: nível médio

Vagas: a definir

Salário: de R$ 5.500,00 a R$ 8.300,00

Status: comissão formada, edital confirmado para fevereiro de 2026



Câmara Municipal de Manaus

Cargos: diversos

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: de R$ 4.015,33 a R$ 19.748,16

Status: comissão formada



Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM)

Cargos: diversos

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 5 imediatas + cadastro reserva

Salário: de R$ 4.713,02 a R$ 8.006,38

Status: autorizado, com regulamento publicado



Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM)

Cargos: diversos

Formação: nível superior

Vagas: 9 + cadastro reserva

Salário: R$ 4.798,75 + benefícios

Status: banca definida



Prefeitura de Parintins

Cargos: 59 cargos distintos

Formação: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 328

Salário: de R$ 1.412,00 a R$ 2.211,23 (último edital)

Status: banca definida (FGV)

Principais concursos previstos no Pará para 2026

Semas PA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade)

Status: anunciado

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 479

Salários: de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35 (último edital)



CRMV PA (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará)

Status: banca definida (Instituto Quadrix)

Cargos: assistente administrativo e assistente de fiscalização

Escolaridade: nível médio

Vagas: 3 + cadastro de reserva

Salário: R$ 2.610,39 + benefícios



ITERPA (Instituto de Terras do Estado do Pará)

Status: banca definida (AOCP)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

Vagas: 112 + cadastro de reserva

Salários: de R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84



Polícia Científica do Pará



Status: comissão formada

Cargos: perito, assistente e outras carreiras

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 200

Salário: até R$ 12.954,40



Polícia Civil do Pará

Status: comissão formada

Cargo: escrivão

Escolaridade: nível superior

Vagas: 237

Salários: de R$ 1.618,00 a R$ 7.731,64



Secretaria Municipal de Finanças de Belém

Status: autorizado

Cargo: auditor fiscal da Receita Municipal

Escolaridade: nível superior

Vagas: 20 + 40 cadastro de reserva

Salário: R$ 5.513,14



Guarda Civil Municipal de Belém

Status: anunciado

Cargo: guarda civil municipal

Escolaridade: nível médio

Vagas: 400

Salário: R$ 2.583,80 (último edital)

Concursos previstos em Rondônia para 2026

Prefeitura de Ji-Paraná

Status: banca definida (Instituto Consulplan)

Cargos: vários

Vagas: a definir

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 937,00 a R$ 9.247,62 (último edital)



CGM Porto Velho (Controladoria-Geral do Município)

Status: banca definida (Cebraspe)

Cargos: Auditor, Contador e Técnico

Vagas: 6 + 4 cadastro reserva

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 2.754,54 a R$ 3.606,48 + produtividade



Guarda Municipal de Porto Velho

Status: comissão formada / banca em definição

Cargo: Guarda Municipal

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 4.000,00 + adicionais



Câmara Municipal de Ariquemes

Status: aprovado

Cargos: vários

Vagas: 40

Escolaridade: médio e superior

Salário: R$ 500,35 a R$ 19.993,57 + adicionais



IPAM (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores)

Status: grupo de trabalho formado

Cargos: Analista, Técnico e Procurador Autárquico

Vagas: 70 previstas

Escolaridade: médio e superior

Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações



Sefin RO (Secretaria de Estado de Finanças)

Status: previsto para 2026

Cargo: Auditor Fiscal

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 26.100,21



Polícia Militar de Rondônia

Status: solicitado

Cargo: Terapeuta Ocupacional

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 9.755,61 (último edital)

Concursos previstos em Roraima para 2026

Câmara Municipal de Boa Vista

Status: anunciado

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 70

Salários: de R$ 4.434,21 a R$ 5.764,95



Polícia Militar de Roraima (PM RR)

Status: banca definida (UERR)

Cargo: Oficial

Escolaridade: nível superior

Vagas: 20 imediatas + 100 em cadastro de reserva

Salário: R$ 6.846,22



Assembleia Legislativa de Roraima (ALE RR)

Status: comissão de estudos formada

Cargos: Procurador, Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Assistente Legislativo

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 225

Salários: até R$ 10.257,02

Concursos previstos no Tocantins para 2026

Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO)

Status: CNJ solicita novo certame

Cargos: Analista Judiciário

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 12.452,95



Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO)

Status: autorizado, com comissão formada

Cargos: diversos

Formação: níveis médio/técnico e superior

Vagas: 5.124

Salário: até R$ 3.727,08



Polícia Civil do Tocantins

Status: autorizado e comissão formada

Cargos: vários

Formação: nível superior

Vagas: 381 + 71 em cadastro de reserva

Salários: de R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60



Polícia Penal do Tocantins

Status: comissão formada

Cargo: policial penal

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.550

