Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Seap publica edital de processo seletivo com remuneração de até R$ 5 mil; saiba mais

Inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no site da Seap

Thaline Silva*
fonte

As oportunidades abrangem diversas áreas (Reprodução | Freepik)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta quinta-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são ofertadas 74 vagas para reforçar o quadro multiprofissional do sistema penitenciário do Pará. 

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico dgp.seap.pa.gov.br/sisp, e seguem abertas até as 23h59 do dia 2 de fevereiro. 

VEJA MAIS 

image Processo seletivo da Fundação Parápaz tem inscrições até esta sexta; veja como participar
Inscrições são gratuitas e estarão até as 23h59 desta sexta-feira (30)

image Polícia Científica abre processo seletivo com vagas para níveis fundamental, médio e superior
Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, nos dias 3 e 4 de fevereiro

Cargos

As oportunidades abrangem diversas áreas. Para o nível superior, há vagas para Analista em Gestão Penitenciária, com formações em Enfermagem, Medicina, Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Pedagogia, Ciências Sociais e Medicina do Trabalho, além de Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil), Analista em Gestão Pública (Estatística) e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

No nível médio e técnico, são ofertados cargos de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente de Agropecuária, Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho. Já no nível fundamental, a seleção contempla o cargo de Auxiliar Operacional.

Remuneração

As remunerações variam conforme a escolaridade e podem ultrapassar R$ 5 mil para cargos de nível superior, considerando vencimento base, gratificações e auxílio-alimentação. Para o nível fundamental, o salário bruto mensal inclui vencimento de R$ 1.320,00, gratificação de risco de vida e auxílio-alimentação. Já para os cargos de nível médio, além do vencimento e da gratificação, há abono salarial e auxílio-alimentação. No nível superior, o valor total pode superar os R$ 5.600,00, somando vencimento, gratificação de risco de vida, gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação, conforme previsto em lei.

Etapas 

• Inscrição com envio de documentos;

• Análise documental e curricular;

• Entrevista;

• Investigação social, com verificação de antecedentes criminais.

Requisitos 

• Ser brasileiro nato ou naturalizado

• Ter, no mínimo, 18 anos

• Estar em dia com as obrigações eleitorais

• Estar regular com as obrigações militares (quando aplicável)

• Possuir a formação exigida para o cargo pretendido

• Para cargos de nível superior, apresentar registro no respectivo conselho de classe, quando exigido

A Seap reforça que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, comunicados e eventuais retificações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no Diário Oficial do Estado e no site oficial da secretaria.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Seap

PSS
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Seap abre processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior; saiba mais

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

28.01.26 10h29

OPORTUNIDADE

Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar

O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

19.01.26 22h05

Vagas a vista

Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará

Destaque vai para órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação

26.01.26 7h15

PSS

Seap publica edital de processo seletivo com vagas para diversos cargos; veja como se inscrever

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro

29.01.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda