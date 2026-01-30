Seap publica edital de processo seletivo com remuneração de até R$ 5 mil; saiba mais

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta quinta-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são ofertadas 74 vagas para reforçar o quadro multiprofissional do sistema penitenciário do Pará.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico dgp.seap.pa.gov.br/sisp, e seguem abertas até as 23h59 do dia 2 de fevereiro.

Cargos

As oportunidades abrangem diversas áreas. Para o nível superior, há vagas para Analista em Gestão Penitenciária, com formações em Enfermagem, Medicina, Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Pedagogia, Ciências Sociais e Medicina do Trabalho, além de Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil), Analista em Gestão Pública (Estatística) e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

No nível médio e técnico, são ofertados cargos de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente de Agropecuária, Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho. Já no nível fundamental, a seleção contempla o cargo de Auxiliar Operacional.

Remuneração

As remunerações variam conforme a escolaridade e podem ultrapassar R$ 5 mil para cargos de nível superior, considerando vencimento base, gratificações e auxílio-alimentação. Para o nível fundamental, o salário bruto mensal inclui vencimento de R$ 1.320,00, gratificação de risco de vida e auxílio-alimentação. Já para os cargos de nível médio, além do vencimento e da gratificação, há abono salarial e auxílio-alimentação. No nível superior, o valor total pode superar os R$ 5.600,00, somando vencimento, gratificação de risco de vida, gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação, conforme previsto em lei.

Etapas

• Inscrição com envio de documentos;

• Análise documental e curricular;

• Entrevista;

• Investigação social, com verificação de antecedentes criminais.

Requisitos

• Ser brasileiro nato ou naturalizado

• Ter, no mínimo, 18 anos

• Estar em dia com as obrigações eleitorais

• Estar regular com as obrigações militares (quando aplicável)

• Possuir a formação exigida para o cargo pretendido

• Para cargos de nível superior, apresentar registro no respectivo conselho de classe, quando exigido

A Seap reforça que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, comunicados e eventuais retificações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no Diário Oficial do Estado e no site oficial da secretaria.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia