Concurso

Processo seletivo da Fundação Parápaz tem inscrições até esta sexta; veja como participar

Inscrições são gratuitas e estarão até as 23h59 desta sexta-feira (30)

Thaline Silva*
fonte

As oportunidades são destinadas ao município de Parauapebas (Reprodução/Gov)

A Fundação Parápaz anunciou na quinta-feira (29) a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 17 vagas, destinadas ao município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

As inscrições são gratuitas e estarão até as 23h59 desta sexta-feira (30), exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, na área destinada ao Processo Seletivo da Fundação Parápaz.

As 17 vagas estão divididas da seguinte forma: 11 para nível superior, 4 para nível médio e 2 para nível fundamental. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, com possibilidade de acréscimo de gratificações e outros benefícios previstos em lei, de acordo com o cargo.

As oportunidades são para os cargos de técnico em gestão social, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo e auxiliar operacional. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com carga diária de seis horas.

Etapas do processo

• Inscrição

• Análise documental e curricular

• Entrevista (telepresencial)

• Assinatura do contrato

Requisitos 

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Ter 18 anos ou mais;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Ter a escolaridade exigida para o cargo;

• Possuir registro profissional, quando necessário;

• Não ter contrato temporário com o Estado nos últimos seis meses;

• Não ter contrato anterior rescindido por motivo legal ou judicial.

A Fundação Parápaz informa ainda que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, comunicados e eventuais retificações referentes ao processo seletivo, bem como arcar com as despesas relacionadas à participação nas etapas do certame.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

.
