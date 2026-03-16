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Concurso

Resultado final do CNU 2025 é divulgado; convocações para nomeação começam

Os resultados serão organizados por blocos temáticos e também pelas diferentes modalidades de concorrência previstas no edital

Gabrielle Borges
fonte

Resultados finais do CNU 2025 já podem ser consultados. (Reprodução)

A classificação final da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado será divulgada nesta segunda-feira (16). A publicação trará a relação completa dos candidatos aprovados para as vagas imediatas, além da lista de espera formada por concorrentes que poderão ser convocados conforme a necessidade dos órgãos participantes.

Os resultados serão organizados por blocos temáticos e também pelas diferentes modalidades de concorrência previstas no edital. A divulgação marca uma das etapas finais do processo seletivo do CNU 2025.

A partir da mesma data, os órgãos federais envolvidos no concurso também devem iniciar o processo de convocação dos aprovados para a etapa de nomeação.

Resultado ocorreu após três etapas

A definição da classificação final do Concurso Público Nacional Unificado ocorreu após três etapas de confirmação de interesse previstas no edital, concluídas no último dia 9 de março. Durante esse período, os candidatos precisaram informar se desejavam permanecer na disputa pelos cargos para os quais estavam classificados.

Quem não realizou a confirmação dentro do prazo estabelecido foi automaticamente excluído da vaga correspondente ou, em alguns casos, de todas as opções indicadas no momento da inscrição. De acordo com as regras do certame, a lista definitiva leva em consideração o resultado dessas confirmações feitas ao longo do processo.

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Critérios de classificação

A ordem de classificação dos participantes foi definida a partir de critérios estabelecidos no edital. Entre eles está a Nota Final Ponderada (NFP), que reúne o desempenho nas provas objetiva e discursiva e, quando aplicável, a pontuação da avaliação de títulos.

Também influencia na posição final dos candidatos a modalidade de concorrência, como:

  • ampla concorrência,
  • vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD),
  • candidatos negros, indígenas e quilombolas

Além da ordem de preferência de cargos indicada na inscrição e da confirmação de interesse nas convocações realizadas durante o andamento do concurso também são fatores.

O que ocorre agora?

Com a divulgação da classificação final do Concurso Público Nacional Unificado, o processo seletivo avança para a etapa de convocações dos candidatos aprovados. A partir dessa fase, os órgãos federais participantes passam a chamar os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, sempre respeitando a ordem de classificação definida no resultado final.

Conforme o cargo disputado, o processo ainda pode incluir etapas complementares antes da nomeação. Entre elas estão procedimentos como investigação social e funcional, defesa de memorial, prova oral e participação em curso de formação.

Essas etapas têm caráter eliminatório e integram o processo de habilitação dos candidatos para o ingresso no serviço público, garantindo a preparação necessária para o exercício das funções nos órgãos federais que integram o CNU 2025.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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