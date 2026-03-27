Polícia Civil do Pará prepara concurso com 237 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

O novo concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) avançou mais uma etapa e deve ter o edital publicado em breve. A comissão responsável pelos trâmites de contratação da banca organizadora já foi formada, o que abre caminho para a definição da empresa que ficará à frente do certame.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a previsão é de oferta de 237 vagas, distribuídas entre áreas policial e administrativa. Desse total, devem ser 100 oportunidades para o cargo de escrivão e 137 para funções administrativas.

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A realização do concurso foi viabilizada após a aprovação do Projeto de Lei nº 310/2025 pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), que promove a reestruturação da carreira administrativa da Polícia Civil. A medida atualiza os cargos efetivos da instituição e permite a abertura de um novo certame.

Com a comissão já definida, a expectativa é de que o nome da banca organizadora seja anunciado nos próximos dias. Somente após essa etapa será possível avançar para a publicação do edital.

Os salários previstos variam entre R$ 1.618 e R$ 7.731,64, a depender do cargo. Apesar da previsão inicial de lançamento do edital ainda em 2025, o cronograma não foi cumprido. Agora, com os novos avanços, a tendência é de que o edital seja divulgado após a escolha da banca, já em 2026.

Além do concurso da Polícia Civil, o governo do Estado também avalia a possibilidade de abertura de novas vagas em outros setores da segurança pública, como a área de perícia.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia