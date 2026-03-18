Fundação Hospital Gaspar Vianna terá novo concurso com 282 vagas e edital deve sair em breve

Uma nova oportunidade para quem busca ingressar no serviço público na área da saúde será aberta no Pará. Através das redes sociais, o secretário de saúde do estado, Sipriano Ferraz, anunciou o concurso público para a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém, referência nos atendimentos em cardiologia, nefrologia e psiquiatria.

Ao todo, serão ofertadas 282 vagas, sendo 215 para cargos de nível médio e 67 para nível superior. Além disso, o certame também contará com formação de cadastro de reserva, com o objetivo de reforçar o quadro técnico da instituição.

De acordo com o anúncio, a banca organizadora do concurso já foi definida, e o edital deve ser publicado em breve, com mais detalhes sobre cargos, requisitos, salários e cronograma.

Com a previsão de publicação do edital, candidatos interessados devem ficar atentos às próximas atualizações para não perder os prazos e garantir a participação no processo seletivo.