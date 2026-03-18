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Concurso

Fundação Hospital Gaspar Vianna terá novo concurso com 282 vagas e edital deve sair em breve

Certame vai reforçar quadro técnico da unidade, com oportunidades para níveis médio e superior e formação de cadastro de reserva

Gabi Gutierrez
fonte

(Divulgação)

Uma nova oportunidade para quem busca ingressar no serviço público na área da saúde será aberta no Pará. Através das redes sociais, o secretário de saúde do estado, Sipriano Ferraz, anunciou o concurso público para a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém, referência nos atendimentos em cardiologia, nefrologia e psiquiatria.

Ao todo, serão ofertadas 282 vagas, sendo 215 para cargos de nível médio e 67 para nível superior. Além disso, o certame também contará com formação de cadastro de reserva, com o objetivo de reforçar o quadro técnico da instituição.

De acordo com o anúncio, a banca organizadora do concurso já foi definida, e o edital deve ser publicado em breve, com mais detalhes sobre cargos, requisitos, salários e cronograma.

Com a previsão de publicação do edital, candidatos interessados devem ficar atentos às próximas atualizações para não perder os prazos e garantir a participação no processo seletivo.

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Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

concurso público
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