Concursos de TI ganham força em 2026 e oferecem salários de até R$ 26 mil
Somando apenas os certames com número de vagas já definido, são pelo menos mais de 800 oportunidades distribuídas em órgãos federais, estaduais e municipais
A área de Tecnologia da Informação (TI) segue em expansão no serviço público brasileiro em 2026, com dezenas de concursos abertos e previstos em diferentes níveis de escolaridade. Um levantamento recente aponta para um cenário de forte demanda por profissionais, impulsionado pela digitalização dos serviços públicos e pela previsão de aposentadorias em massa até o fim da década.
Somando apenas os certames com número de vagas já definido, são pelo menos mais de 800 oportunidades distribuídas em órgãos federais, estaduais e municipais. Esse número tende a crescer, já que diversos concursos previstos e autorizados ainda não divulgaram quantitativo de vagas.
Entre os destaques nacionais está o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com 50 vagas para auditor de controle externo na área de TI e remuneração inicial de até R$ 20,9 mil. Já o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) prevê 40 vagas, com salários que podem chegar a R$ 26 mil, um dos maiores do país.
Na esfera educacional, a Fundação Universidade de Brasília (FUB) deve ofertar 271 vagas em diversas áreas, incluindo TI, enquanto o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) prevê 50 vagas para cargos técnicos e administrativos.
Além disso, concursos estaduais e municipais reforçam a capilaridade das oportunidades. A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, tem previsão de 60 vagas para analistas de TI, enquanto a Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE) pode abrir 82 vagas com salários de até R$ 9 mil.
Oportunidades no Pará
No Pará, há concursos relevantes tanto abertos quanto previstos. Entre eles, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) oferece vagas para técnico em gestão de informática. O Instituto de Metrologia do Estado (Imetropará) e a Agência de Transporte Metropolitano (Agtran-PA) também têm seleções com cargos na área.
Outro destaque é o concurso da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, que prevê 219 vagas em diversas áreas, incluindo tecnologia da informação, com salários de até R$ 3 mil.
Apesar de os salários no estado serem mais modestos em comparação a tribunais e órgãos federais, os concursos representam portas de entrada importantes para profissionais em início de carreira ou que buscam estabilidade.
Faixa salarial e perfis
Os salários variam bastante conforme o nível do cargo e o órgão. Há oportunidades a partir de cerca de R$ 1,6 mil em cargos técnicos municipais, chegando a mais de R$ 26 mil em tribunais de contas e órgãos de controle.
A maioria dos cargos exige nível superior em áreas como análise de sistemas, ciência da computação ou engenharia da computação, mas também há vagas para níveis médio e técnico, especialmente em funções de suporte e infraestrutura.
Tendência de crescimento
O cenário é considerado promissor. A previsão de dezenas de milhares de aposentadorias no serviço público federal até 2030 deve ampliar ainda mais a oferta de vagas, especialmente em áreas estratégicas como TI, fundamentais para a modernização do Estado.
Concursos de TI 2026
- TCE-SP
Status: banca definida
Banca: Vunesp
Cargos: Auditor de Controle Externo – TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: 50
Salário: R$ 20.940,20
- TCE-RJ
Status: previsto (nova banca em definição)
Banca: a definir
Cargos: Auditor de Controle Externo – TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: 40
Salário: até R$ 26 mil
- FUB
Status: banca definida
Banca: Cebraspe
Cargos: diversos (inclui TI)
Escolaridade: médio, técnico e superior
Vagas: 271
Salário: até R$ 4.556,92
- IFRJ
Status: banca definida
Banca: Idecan
Cargos: Técnico Administrativo (inclui TI)
Escolaridade: médio e superior
Vagas: 50
Salário: até R$ 9 mil
- ATI-PE
Status: banca em definição
Banca: a definir
Cargos: Analista em Gestão de TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: 82
Salário: até R$ 9 mil
- Prefeitura de Curitiba
Status: banca definida
Banca: Instituto AOCP
Cargos: Analista de Tecnologia da Informação
Escolaridade: técnico e superior
Vagas: 60
Salário: R$ 4.999,55
- TJ-SC
Status: edital publicado
Banca: a definir
Cargos: Analista de Sistemas
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: até R$ 10.388,20
- Universidade Estadual de Alagoas (Uneal)
Status: edital publicado
Banca: a definir
Cargos: Analista de Sistemas
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: até R$ 5.324,13
- Fundação João Pinheiro (MG)
Status: edital publicado
Banca: a definir
Cargos: Gestor em TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 3.005,29
Destaques no Pará
- Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
Status: banca definida
Banca: Consulplan
Cargos: diversos (inclui TI)
Escolaridade: médio e superior
Vagas: 219
Salário: até R$ 3 mil
- Iterpa
Status: banca definida
Banca: AOCP
Cargos: Técnico em Gestão de Informática
Escolaridade: nível superior
Vagas: 2 + CR
Salário: R$ 3.518,84
- Imetropará
Status: banca definida
Banca: Cetap
Cargos: Assistente e Técnico em Informática
Escolaridade: médio e superior
Vagas: 3 + CR
Salário: até R$ 3.104,35
- Agtran-PA
Status: banca definida
Banca: Consulplan
Cargos: Analista de Tecnologia da Informação
Escolaridade: nível superior
Vagas: 2
Salário: R$ 3.436,27
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