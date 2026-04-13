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Concursos de TI ganham força em 2026 e oferecem salários de até R$ 26 mil

Somando apenas os certames com número de vagas já definido, são pelo menos mais de 800 oportunidades distribuídas em órgãos federais, estaduais e municipais

Da Redação
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A maioria dos cargos exige nível superior em áreas como análise de sistemas, ciência da computação ou engenharia da computação (Foto: Reprodução/Portal da Indústria)

A área de Tecnologia da Informação (TI) segue em expansão no serviço público brasileiro em 2026, com dezenas de concursos abertos e previstos em diferentes níveis de escolaridade. Um levantamento recente aponta para um cenário de forte demanda por profissionais, impulsionado pela digitalização dos serviços públicos e pela previsão de aposentadorias em massa até o fim da década.

Somando apenas os certames com número de vagas já definido, são pelo menos mais de 800 oportunidades distribuídas em órgãos federais, estaduais e municipais. Esse número tende a crescer, já que diversos concursos previstos e autorizados ainda não divulgaram quantitativo de vagas.

Entre os destaques nacionais está o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com 50 vagas para auditor de controle externo na área de TI e remuneração inicial de até R$ 20,9 mil. Já o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) prevê 40 vagas, com salários que podem chegar a R$ 26 mil, um dos maiores do país.

Na esfera educacional, a Fundação Universidade de Brasília (FUB) deve ofertar 271 vagas em diversas áreas, incluindo TI, enquanto o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) prevê 50 vagas para cargos técnicos e administrativos.

Além disso, concursos estaduais e municipais reforçam a capilaridade das oportunidades. A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, tem previsão de 60 vagas para analistas de TI, enquanto a Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE) pode abrir 82 vagas com salários de até R$ 9 mil.

Oportunidades no Pará

No Pará, há concursos relevantes tanto abertos quanto previstos. Entre eles, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) oferece vagas para técnico em gestão de informática. O Instituto de Metrologia do Estado (Imetropará) e a Agência de Transporte Metropolitano (Agtran-PA) também têm seleções com cargos na área.

Outro destaque é o concurso da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, que prevê 219 vagas em diversas áreas, incluindo tecnologia da informação, com salários de até R$ 3 mil.

Apesar de os salários no estado serem mais modestos em comparação a tribunais e órgãos federais, os concursos representam portas de entrada importantes para profissionais em início de carreira ou que buscam estabilidade.

Faixa salarial e perfis

Os salários variam bastante conforme o nível do cargo e o órgão. Há oportunidades a partir de cerca de R$ 1,6 mil em cargos técnicos municipais, chegando a mais de R$ 26 mil em tribunais de contas e órgãos de controle.

A maioria dos cargos exige nível superior em áreas como análise de sistemas, ciência da computação ou engenharia da computação, mas também há vagas para níveis médio e técnico, especialmente em funções de suporte e infraestrutura.

Tendência de crescimento

O cenário é considerado promissor. A previsão de dezenas de milhares de aposentadorias no serviço público federal até 2030 deve ampliar ainda mais a oferta de vagas, especialmente em áreas estratégicas como TI, fundamentais para a modernização do Estado.

Concursos de TI 2026

  • TCE-SP

Status: banca definida
Banca: Vunesp
Cargos: Auditor de Controle Externo – TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: 50
Salário: R$ 20.940,20

 

  • TCE-RJ

Status: previsto (nova banca em definição)
Banca: a definir
Cargos: Auditor de Controle Externo – TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: 40
Salário: até R$ 26 mil

 

  • FUB

Status: banca definida
Banca: Cebraspe
Cargos: diversos (inclui TI)
Escolaridade: médio, técnico e superior
Vagas: 271
Salário: até R$ 4.556,92

 

  • IFRJ

Status: banca definida
Banca: Idecan
Cargos: Técnico Administrativo (inclui TI)
Escolaridade: médio e superior
Vagas: 50
Salário: até R$ 9 mil

 

  • ATI-PE

Status: banca em definição
Banca: a definir
Cargos: Analista em Gestão de TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: 82
Salário: até R$ 9 mil

  • Prefeitura de Curitiba

Status: banca definida
Banca: Instituto AOCP
Cargos: Analista de Tecnologia da Informação
Escolaridade: técnico e superior
Vagas: 60
Salário: R$ 4.999,55

 

  • TJ-SC

Status: edital publicado
Banca: a definir
Cargos: Analista de Sistemas
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: até R$ 10.388,20

 

  • Universidade Estadual de Alagoas (Uneal)

Status: edital publicado
Banca: a definir
Cargos: Analista de Sistemas
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: até R$ 5.324,13

 

  • Fundação João Pinheiro (MG)

Status: edital publicado
Banca: a definir
Cargos: Gestor em TI
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 3.005,29


Destaques no Pará

 

  • Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Status: banca definida
Banca: Consulplan
Cargos: diversos (inclui TI)
Escolaridade: médio e superior
Vagas: 219
Salário: até R$ 3 mil

 

  • Iterpa

Status: banca definida
Banca: AOCP
Cargos: Técnico em Gestão de Informática
Escolaridade: nível superior
Vagas: 2 + CR
Salário: R$ 3.518,84

 

  • Imetropará

Status: banca definida
Banca: Cetap
Cargos: Assistente e Técnico em Informática
Escolaridade: médio e superior
Vagas: 3 + CR
Salário: até R$ 3.104,35

 

  • Agtran-PA

Status: banca definida
Banca: Consulplan
Cargos: Analista de Tecnologia da Informação
Escolaridade: nível superior
Vagas: 2
Salário: R$ 3.436,27

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