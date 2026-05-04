Concursos no Pará abrem mais de 5 mil vagas e salários que chegam a R$ 18 mil

Para quem sonha com estabilidade no serviço público, 2026 chegou com boas notícias no Pará. O estado vive um momento muito aquecido em matéria de concursos públicos: ao menos 18 órgãos estaduais e municipais estão em diferentes fases de seleção. Entre bancas já definidas, comissões formadas ou editais formalmente anunciados, as oportunidades ultrapassam 5 mil vagas entre imediatas e cadastro de reserva, contemplando candidatos com formação do nível fundamental ao superior e abrangendo áreas que vão da educação à tecnologia da informação, passando pela saúde, o meio ambiente e a segurança pública.

A maior oferta de vagas vem da Secretaria de Estado de Educação (Seduc PA), que anunciou 3 mil oportunidades para professores de nível superior, com salários de até R$ 5 mil. Logo atrás, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas PA) entra na fila com 479 vagas anunciadas para os níveis médio e superior, remuneradas entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35. Na área da saúde, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna aparece com 219 vagas e banca já definida, enquanto o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Município de Belém (Iasb) promete salários de até R$ 8 mil, com edital ainda a ser publicado.

Juntos, só esses quatro órgãos somam mais de 3.700 vagas, deixando claro que educação, saúde e meio ambiente são os pilares desse ciclo de renovação no serviço público paraense. Quem mira na maior remuneração, no entanto, deve olhar para a segurança pública.

O concurso da Polícia Civil do Pará, com 237 vagas para nível superior e banca em fase de definição, oferece o maior salário do levantamento: até R$ 18 mil. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves aparece logo em seguida, com 246 vagas e remuneração de R$ 10 mil, também para nível superior e banca em processo de contratação. Na capital, a Procuradoria Geral do Município de Belém entra no radar com apenas 2 vagas, mas remunerando em R$ 11 mil. Já para quem tem perfil mais voltado à tecnologia, a Prodepa, empresa de TI do governo estadual, reserva 143 vagas com salários de até R$ 7 mil e comissão organizadora já constituída.

O cenário se completa com uma série de órgãos especializados que também avançam nos preparativos. A Agência de Regulação e Controle de Transportes do Pará (Agtran), o Instituto de Metrologia (Itegam), o Instituto de Terras (Iterpa) e a Companhia Docas do Pará já têm bancas definidas, aguardando apenas a publicação dos editais. O Ministério Público estadual e a Agência de Defesa Agropecuária (Adepará) estão com comissões formadas.

Além deles, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) aparece com 100 vagas previstas para níveis médio e superior. Com tantas frentes abertas ao mesmo tempo, a regra padrão permanece a mesma: não esperar o edital sair para começar a estudar.

Confira as oportunidades

AGTRAN PA

Status: Banca definida

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 67 (previsão)

Salário: de R$ 1.320,00 a $ 3.797,08 (ref. 2023)

Instituto de Terras do Estado do Pará

Status: Banca definida

Formação: nível fundamental, médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Instituto de Metrologia do Estado do Pará

Status: Banca definida

Formação: nível médio e superior

Vagas: 66

Salário: a definir

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Status: Banca definida

Formação: nível médio e superior

Vagas: 219 vagas

Salário: até R$ 3 mil

Companhia Docas do Pará (CDP)

Status: Banca definida

Formação: nível médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Polícia Civil do Estado do Pará

Status: Banca em definição

Formação: nível superior

Vagas: 237

Salário: até R$ 18 mil

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

Status: Banca em definição

Formação: nível superior

Vagas: 246

Salário: R$ 10 mil

Ministério Público do Estado do Pará

Status: Comissão formada

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: de R$ 3.120,70 a R$ 4.456,79 (último edital)

Procuradoria Geral do Município de Belém

Status: Comissão formada

Formação: nível superior

Vagas: 2

Salário: R$ 11 mil

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará

Status: Comissão formada

Formação: nível médio e superior

Vagas: 100 vagas

Salário: a definir

Agência Reguladora Municipal de Belém

Status: Comissão formada

Formação: a definir

Vagas: a defnir

Salário: a definir

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará

Status: Comissão formada

Formação: nível médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará

Status: Comissão formada

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: até R$ 3 mil

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

Status: Comissão formada

Formação: nível fundamental, técnico e superior

Vagas: 143 vagas

Salário: até R$ 7 mil

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará

Status: anunciado

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 479 anunciadas

Salário: de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém

Status: anunciado

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: até R$ 8 mil



Secretaria de Educação do Estado do Pará

Status: anunciado

Formação: nível superior

Vagas: 3 mil

Salário: até R$ 5 mil