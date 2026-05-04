Encceja 2026 abre inscrições nesta segunda (4); saiba quem pode participar

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 começam nesta segunda-feira (4). A avaliação é voltada a quem não concluiu os estudos na idade adequada e deseja obter o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio.

Para participar do Encceja 2026, é necessário atender aos critérios mínimos de idade definidos pelo edital. Quem busca a certificação do ensino fundamental deve ter, no mínimo, 15 anos completos na data da prova. Já para o ensino médio, a exigência é ter 18 anos ou mais.

Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, com preenchimento dos dados pessoais, até as 23h59 do dia 15 de maio, dentro do prazo estabelecido pelo edital. Saiba abaixo mais detalhes sobre o exame.

Prova é gratuita, mas há exceção

A participação no Encceja é gratuita. No entanto, candidatos que se inscreveram na edição anterior e não compareceram às provas precisam ficar atentos. Para garantir a participação em 2026 sem custos, era necessário justificar a ausência dentro do período definido em 2025.

Caso a justificativa não tenha sido apresentada ou aceita, será cobrada uma taxa de R$ 40 para efetivar a inscrição nesta edição. O Encceja é uma das principais oportunidades para jovens e adultos retomarem a trajetória escolar e ampliarem o acesso a novas oportunidades acadêmicas e profissionais.

Datas e horários das provas

A aplicação do exame está marcada para o dia 23 de agosto de 2026, com provas divididas em dois turnos. Pela manhã, os candidatos farão as avaliações de ciências naturais e matemática. Os portões abrem às 8h e fecham às 8h45, com início das provas às 9h e término às 13h.

No período da tarde, serão aplicadas as provas de língua portuguesa, redação e ciências humanas. Os portões abrem às 14h30, fecham às 15h15, e o exame começa às 15h30, seguindo até as 20h30.

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Qual a estrutura da prova?

O Encceja é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha. Além disso, os participantes devem elaborar uma redação dissertativo-argumentativa, com até 30 linhas, no mesmo formato exigido no Enem.

No caso do ensino fundamental, as avaliações contemplam conteúdos de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, história e geografia. Já para o ensino médio, as provas são organizadas nas áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo a redação), além de ciências humanas e suas tecnologias.

Conteúdos cobrados

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cada área do conhecimento segue uma Matriz de Referência composta por 30 habilidades. Os conteúdos são baseados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que orientam o que deve ser estudado pelos candidatos.

Para auxiliar na preparação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza, em seu site oficial, materiais de estudo gratuitos, com conteúdos organizados por área do conhecimento.

Pontuação mínima para aprovação

Para conquistar o certificado, o participante precisa alcançar, no mínimo, 100 pontos em cada uma das provas objetivas, dentro de uma escala que vai de 60 a 180 pontos. Na redação, a nota mínima exigida é 5.

Caso o candidato atinja a pontuação necessária apenas em algumas áreas, é possível obter uma declaração parcial de proficiência. Nessa situação, ele poderá, na edição seguinte do exame, refazer apenas as provas em que não alcançou o desempenho mínimo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)