Cargo público ou emprego público: você sabe a diferença?

Ao iniciar a preparação para concursos, muitos candidatos partem de um pressuposto comum: passar em um concurso público significa, necessariamente, tornar-se servidor público com estabilidade. Mas essa ideia não corresponde totalmente à realidade. Existem, na verdade, diferentes formas de vínculo com a Administração Pública, com destaque para duas formas distintas — e compreendê-las é essencial para uma escolha mais consciente.

De um lado, estão os cargos públicos, ocupados por servidores estatutários. Nesse caso, o vínculo é regido por um regime jurídico próprio, como a Lei nº 8.112/1990, no âmbito federal, além das legislações estaduais e municipais. Trata-se, em geral, de funções ligadas às atividades típicas do Estado, como saúde, educação, segurança pública, fiscalização e administração. Aqui, há características conhecidas, como a estabilidade após o estágio probatório e regras próprias de direitos e deveres.

De outro lado, existem os empregos públicos, ocupados por empregados públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e por normas internas das instituições. Esse é o caso de entidades como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda, IBGE, Correios e Petrobras, entre outras empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesses casos, não há estabilidade nos moldes do regime estatutário, mas também não se trata de uma relação precária: a dispensa exige motivação e observância de procedimentos internos.

A diferença entre esses vínculos, portanto, não se resume a vantagens ou desvantagens. Enquanto o regime estatutário oferece maior previsibilidade e garantias institucionais, o emprego público pode apresentar características próprias, como participação nos lucros, dinâmicas organizacionais distintas e, em alguns casos, maior aproximação com o setor produtivo.

Além disso, a escolha entre um caminho e outro passa por um fator muitas vezes negligenciado: afinidade. O candidato precisa se perguntar onde deseja atuar. Na segurança pública? No sistema de justiça? No setor bancário? Na área de energia? A natureza da atividade, o ambiente de trabalho e até mesmo o perfil da carreira podem ser tão determinantes quanto o regime jurídico.

No fim, mais importante do que buscar um “melhor” modelo é compreender que existem caminhos diferentes dentro do universo dos concursos. E escolher com clareza, alinhando expectativas, vocação e projeto de vida, pode ser o verdadeiro diferencial na trajetória do concurseiro.

Jaqueline Paes, empregada pública do Banco do Brasil conta como foi a sua preparação e como é a carreira dentro do banco.

Para estimular quem quer ser bancário, a coluna entrevistou Jaqueline Paz, que é concursada do Banco do Brasil há 14 anos, ela falou como foi a sua preparação, quais as dificuldades e como é a rotina do BB.

Jaqueline deu as seguintes dicas para quem quer uma vaga no Banco:

Organize sua rotina, identifique as disciplinas com maior peso (número de questões) e assuntos recorrentes. Faça um estudo focado: leia resumos teóricos, treine questões de provas anteriores e avalie seus erros.

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