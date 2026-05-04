O serviço público é lugar de todos — e o PCD também tem seu espaço

Os concursos públicos têm refletido, cada vez mais, um avanço importante na proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Esse movimento não surgiu por acaso: é resultado de um processo evolutivo que envolve a Constituição, tratados internacionais, a legislação infraconstitucional e a consolidação de entendimentos judiciais, especialmente após o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Durante muito tempo, o debate ficou restrito à reserva de vagas — o percentual destinado aos candidatos PCD. Hoje, esse é apenas o ponto de partida. A igualdade real exige muito mais: condições adequadas para que o candidato participe do certame em pé de igualdade, o que inclui adaptações razoáveis, acessibilidade nas provas, tempo adicional, recursos de tecnologia assistiva e critérios de avaliação compatíveis com suas limitações.

Casos recentes levados ao Judiciário evidenciam essa mudança de perspectiva. Em seleções exigentes, como para cargos policiais, candidatos têm questionado exigências desproporcionais ou incompatíveis com suas condições, reforçando a ideia de que não basta permitir a inscrição — é preciso garantir uma participação efetiva e justa em todas as etapas.

Nesse contexto, é importante destacar: o acesso de pessoas com deficiência aos concursos públicos não é um favor. Trata-se de um direito fundamental que busca corrigir desigualdades históricas e promover representatividade no serviço público. O objetivo não é facilitar a aprovação, mas equilibrar as condições de disputa.

Por isso, se você tem dúvida sobre se sua condição se enquadra como deficiência para fins de concurso, busque orientação profissional. Um laudo adequado pode ser determinante para o exercício desse direito. Informar-se é o primeiro passo para não abrir mão de uma oportunidade legítima.

A inclusão no serviço público fortalece a própria Administração Pública. Diversidade não é obstáculo — é valor. E garantir que mais pessoas ocupem esses espaços, com base em critérios justos, é um avanço que beneficia toda a sociedade.

Coluna convida a Professora Maely Gouveia para falar sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência nos Concursos Públicos.

Para auxiliar quem está se preparando para os próximos concursos público e tem dúvidas sobre os direitos do PCD, a coluna entrevistou Maely Gouveia, Professora de Legislação dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Segundo Maely:

O direito da Pessoa com Deficiência não se resume à cota, vai muito além disso; Se você tem dúvidas se pode concorrer como PCD procure informações, orientação de profissionais da saúde e exerça o seu direito de concorrer com acessibilidade e equidade.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.