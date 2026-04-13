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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Concursos no Poder Judiciário: constância, estrutura e oportunidade

Karina Jaques

Os concursos para o Poder Judiciário se destacam por uma característica que todo concurseiro busca: previsibilidade. Diferentemente de outras áreas, o Judiciário mantém editais frequentes ao longo dos anos, distribuídos entre a Justiça Federal (comum), a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar (justiça federal especializada) e a Justiça Estadual (em todos os estados e no Distrito Federal), além dos Tribunais Superiores.

Isso significa que o candidato que deseja ingressar na carreira pode se preparar com estratégia e continuidade. E mais: quem tem disponibilidade para mudar de cidade ou de estado amplia significativamente as oportunidades, já que há concursos sendo realizados em diferentes regiões do país ao longo do ano.

Outro ponto forte é a existência de uma base comum de disciplinas. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual, e mais recentemente Administração são disciplinas presentes na maioria dos editais. A partir dessa base, o candidato pode direcionar sua preparação específica conforme o ramo escolhido: Direito Previdenciário na Justiça Federal, Direito do Trabalho na Justiça do Trabalho, Direito Eleitoral na Justiça Eleitoral, além dos regimentos internos de cada tribunal.

As vantagens da carreira também são relevantes. A remuneração costuma ser atrativa, as condições de trabalho são estruturadas e o ambiente institucional favorece a qualidade de vida do servidor. Soma-se a isso o recesso do Judiciário e a valorização social da carreira.

Para quem é formado em Direito, há ainda a possibilidade de utilizar o cargo como etapa estratégica: ingressar como Analista e seguir se preparando para a Magistratura.

Mas é preciso atenção a dois pontos. O primeiro é a alta competitividade: como os conteúdos são previsíveis, muitos candidatos estudam por anos, elevando o nível da concorrência. O segundo é uma tendência importante: a redução de cargos de nível médio, em razão da informatização e do avanço tecnológico, o que reforça a valorização e o aumento de vagas nos cargos de nível superior.

O Judiciário oferece oportunidades constantes. Mas exige do candidato constância na preparação.

Deise Arakaki, Juíza Leiga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fala das vantagens do cargo.

Para inspirar quem é bacharel em Direito e está se preparando para concursos do Poder Judiciário, a coluna entrevistou Deise Arakaki, aprovada no concurso como Juíza Leiga do TJRJ.

Arakaki deu as seguintes orientações:     

  1. O cargo de Juiz Leigo pode ser encarado como um degrau para quem está visando outras aprovações na área jurídica. O aprovado não está impedido de advogar, aproveita a experiência no cargo para aprimorar os estudos e a aprovação ainda serve como título para outros concursos jurídicos;
  2. O concurso para Juiz Leigo exige muito conhecimento em jurisprudência atualizada.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

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